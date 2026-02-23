Cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas y temperaturas en ligero ascenso marcan el día en toda la provincia de Zaragoza. El viento soplará de forma suave y variable, ofreciendo un respiro en la jornada. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo nublado y ambiente agradable

El cielo se despereza lento en Zaragoza, donde la jornada se presenta con un manto de nubes que, aunque no amenazan con lluvia, aportan un aire fresco y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 21 grados, con una sensación térmica que podría alcanzar los 20, gracias a un sol que se asoma tímidamente desde su salida a las 07:47. El viento, que soplará del este a una velocidad moderada de 15 km/h, podría intensificarse en ráfagas, así que es recomendable abrigarse un poco al salir.

Ya por la tarde, el ambiente se mantendrá cálido, con temperaturas que rondarán los 17 grados, mientras la humedad se mantendrá en niveles cómodos, sin llegar a ser pesada. La luz del día nos acompañará hasta las 18:46, ofreciendo un tiempo ideal para disfrutar de un paseo al aire libre. Así que, si tienes planes, no dudes en aprovechar esta jornada que promete ser placentera y sin sorpresas de lluvia.

Calatayud: nubes grises y viento fuerte

El cielo de Calatayud se presenta hoy con un aire de inquietud, como si la naturaleza estuviera conteniendo el aliento. Las nubes grises se agrupan, presagiando un día marcado por la inestabilidad, donde el viento fuerte y las lluvias podrían alterar la rutina habitual de sus habitantes. A medida que amanece, la temperatura se sitúa en unos frescos 2°C, pero se espera que alcance los 21°C por la tarde, aunque la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad.

La mañana comenzará tranquila, pero la tarde traerá consigo un cambio notable. Con ráfagas de viento que podrían superar los 30 km/h y una probabilidad de lluvia del 75%, es recomendable estar preparado. La humedad alcanzará niveles del 75%, lo que puede resultar agobiante. No olvides llevar paraguas y abrigarte bien, ya que el tiempo puede ser caprichoso en esta jornada.

Tarazona: cielo alternando nubes y claros

El tiempo se presenta estable a lo largo del día, con un cielo que alternará entre algunas nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 19 grados, ofreciendo un ambiente templado y agradable. Aunque se prevé un leve viento del noreste, no se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de una jornada tranquila.

Es un día ideal para pasear y disfrutar de las actividades al aire libre. La suavidad del tiempo invita a salir y aprovechar el entorno, ya sea para dar un paseo por el parque o simplemente relajarse en una terraza.