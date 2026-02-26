De acusado de homicidio a policía en Sevilla: el presunto asesino de Ana Buza es admitido en las oposiciones

Ana Buza, una joven sevillana de 19 años, murió en septiembre de 2019 en Carmona (Sevilla), tras, según las declaraciones de quien fuera su novio, precipitarse del coche en marcha en el que viajaba junto a él.

En un primer momento se consideró un suicidio, pero su familia siempre sostuvo que se trató de un homicidio y logró que el caso se reabriera en noviembre del mismo año.

Ahora, el presunto homicida busca convertirse en policía local de Sevilla. Tal y como ha podido saber OKDIARIO, Rafael V. ha sido admitido en las oposiciones al cuerpo, algo que ha confirmado a este medio Antonio Buza, padre de la fallecida.

«Yo no sé si metido en un procedimiento judicial de este tipo se puede hacer o no y tampoco sé si en la Policía Local desconocen quién es, pero me parece extraña esa admisión», cuenta un sorprendido Antonio a este periódico.

Fuentes competentes consultadas por este medio explican que, a día de hoy, no existe impedimento legal para que Rafael V. se presente a unas oposiciones «mientras no haya una sentencia firme en su contra». Es decir, mientras la Justicia no dicte una condena definitiva, mantiene intactos sus derechos.

El hecho de estar investigado en una causa penal no implica automáticamente la pérdida del derecho a optar a un empleo público. Sólo una condena firme que incluya la inhabilitación para cargo público podría cerrarle la puerta a un puesto en la Administración. Hasta que no haya una resolución definitiva, prevalece la presunción de inocencia.

Este hecho supone un nuevo golpe para la familia Buza, la cual lleva más de seis años y medio buscando justicia para Ana al considerar que lo sucedido en la carretera A-4 a la altura de Carmona (Sevilla) fue un asesinato.

De imputado a opositor a policía

A sus 32 años, Rafael V., que va a ser juzgado por, presuntamente, haber atropellado y quitado la vida a su novia Ana, ha tomado la decisión de servir a la ciudadanía y al Estado de derecho. El pasado 13 de febrero de este año fue admitido para presentarse a las oposiciones a policía local.

Tras seis años y medio de lucha por descubrir qué pasó realmente con su hija Ana Buza, su padre Antonio recibió la noticia de que Rafael V., quien fuera pareja de Ana, iba a ser juzgado por un delito de homicidio doloso. La Audiencia ha corregido al juez y ha ordenado un juicio con jurado popular por considerar que los hechos podrían coincidir con un atropello intencionado.

Después de que se aportara un amplio conjunto de informes científicos que respaldan que el atropello fue deliberado, en marzo de 2025 cinco magistrados de la Audiencia Provincial dictaron por unanimidad una resolución en la que concluyen que la hipótesis más plausible no es la planteada por la Fiscalía, la jueza de Instrucción de Carmona ni la de la Guardia Civil, sino la sostenida por la familia de Ana Buza: que la mató intencionadamente.

Este avance para la familia Buza, que mantiene su lucha desde el 7 de septiembre de 2019, cuando murió la joven sevillana, ha quedado algo ensombrecido al saberse que el presunto asesino ha sido admitido en las oposiciones a la Policía Local de Sevilla.