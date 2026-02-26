La cadena de supermercados de Grupo Dia ha recuperado la senda de los beneficios tras ganar 129 millones de euros en 2025, en un ejercicio en el que ha confirmado la transición a una etapa de crecimiento y rentabilidad, impulsada por la buena marcha del negocio en España, y ha dejado atrás las pérdidas de 60,8 millones de euros del ejercicio precedente, según informó la cadena de supermercados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

De esta forma, la ventas netas del grupo, que tienen en cuenta los negocios de España y Argentina, se situaron en los 5.819 millones de euros en 2025, un 3% más, impulsado por el buen desempeño del negocio en España, mientras que las brutas alcanzaron los 7.076 millones de euros, lo que supone un alza del 2,5%.

Así, las ventas brutas bajo enseña en España se elevaron un 8,6%, hasta alcanzar los 5.565 millones de euros, mientras que las netas se situaron en los 4.616,4 millones de euros, un 8% más, y las comparables (LfL) se elevaron un 7,4%.

Mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) del grupo se situó en los 457,8 millones de euros, lo que supone un 43% más respecto a los 319,6 millones de euros del ejercicio precedente.

La cadena de supermercados ha destacado que Dia España ha superado ampliamente los objetivos marcados en su primer año de ejecución del plan estratégico. Todo ello tras la inauguración de 94 supermercados de proximidad en 2025 en ubicaciones de alto potencial, la gran parte en la Comunidad de Madrid (30), se prepara para acelerar su hoja de ruta de expansión para este año.

De esta forma, la enseña se marca como objetivo para 2026 mantener un crecimiento de las ventas comparables por encima del mercado, acelerar el plan de apertura de tiendas y seguir mejorando los márgenes.

Además, ha avanzado que seguirán «atentos a potenciales oportunidades estratégicas» en el fragmentado mercado español para generar valor adicional, estrictamente como complemento, pero sin desviarse de su hoja de ruta de crecimiento orgánico.

De esta forma, el flujo de caja operativo alcanzó los 301 millones de euros, incluyendo 33 millones de euros de devolución de impuestos en el primer semestre del ejercicio, cubriendo íntegramente los 161 millones de euros de capex y los 61 millones de euros de gastos financieros, lo que permitió reducir la deuda neta en 79 millones de euros.

Mientras que Dia Argentina ha cerrado con unas ventas de 1.510 millones de euros, lo que supone una caída del 15% afectadas por un descenso del 10% en el volumen de ventas comparables (LfL) y por la depreciación del 40% del peso argentino durante el mismo periodo.

El consejero delegado del Grupo Dia, Martín Tolcachir, ha destacado que el 2025 ha sido un «punto de inflexión» para la enseña. «Ha sido el primer año de ejecución de nuestro Plan Estratégico 2025-2029, en el que hemos demostrado nuestra capacidad de acelerar el crecimiento y cumplir nuestros compromisos. Esta sólida evolución confirma que contamos con un modelo único y ganador, respaldado por el mejor equipo, para alcanzar los ambiciosos objetivos de esta nueva etapa», ha explicado.

«El notable resultado de Dia España en el primer año de ejecución de nuestro Plan Estratégico Creciendo cada día ratifican el éxito de nuestro modelo de proximidad y nuestra estrategia centrada en el cliente. Estamos acelerando el crecimiento del negocio, conectando con nuevos clientes y ganando su confianza a largo plazo, un avance que se refleja en nuestro crecimiento por encima del mercado y en el incremento de la cuota de mercado», ha subrayado.

Por otro lado, el canal online se mantiene como palanca de crecimiento del negocio del grupo, con un incremento del 13% respecto a 2024 en España, donde ha alcanzado los 256 millones de euros en 2025.

La cadena de supermercados cerró el pasado año con una red total de 3.365 tiendas, lo que supone 94 establecimientos más que en 2024, de las cuales 2.358 está ubicadas en España (1.512 bajo modelo de franquicia), mientras que en Argentina se sitúan 1.007 (794 franquicias).

Dia en Argentina

La firma ha señalado que la filial argentina ha demostrado una elevada resiliencia en un entorno macroeconómico marcado por la fuerte contracción del consumo doméstico durante 2024 y la primera mitad de 2025, por lo que confían en aprovechar la esperada recuperación del consumo en el país a partir de este año, gracias a su posición, su eficiencia operativa y su disciplina financiera.

«Hemos logrado estabilizar la operativa del negocio en Argentina y estamos preparados para aprovechar la progresiva recuperación del consumo, manteniendo siempre la disciplina financiera y la cercanía con nuestros clientes», ha subrayado Tolcachir.