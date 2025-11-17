KPMG en España ha nombrado 34 nuevos socios durante el ejercicio fiscal 2025, que abarcó del 1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre de 2025. La firma refuerza así su compromiso con el desarrollo profesional y la atracción de perfiles estratégicos que impulsen su crecimiento futuro.

De estos 34 nuevos socios, 22 han sido promocionados internamente y proceden de las distintas áreas de negocio. Se trata de Luis Duro, Celia Elu, Belén García, Marta Gil-Fournier, Jorge Losada y Ana Pérez en Auditoría; Cristina Civit, Diego Comendador, Alfonso Colmenarejo, Elsa Del Hierro, Luis Espinosa, Alex Esteban, Guillermo González, Juan Luis Lara, David Melero, María José Menduiña y Yolanda Pérez en las distintas áreas de Advisory; y Francisco Artacho, Maitane de la Peña, Luis Carlos Escudero, Clara Guasch y Juan Londoño en Abogados.

En esta promoción, la edad media es de 44 años, el 45,5% de los nombramientos son mujeres y cerca de un tercio desarrolla su actividad desde oficinas regionales. La diversidad también se refleja en las funciones: el 50% pertenece a áreas de Advisory, el 27% a Auditoría y el 23% a Abogados. Esta combinación de perfiles y experiencias enriquece la toma de decisiones y fortalece la cultura de la firma.

A estas promociones se suman 12 incorporaciones externas que se han producido durante el año fiscal 2025 y que aportan una visión renovada y complementaria, enriqueciendo el liderazgo y reforzando su capacidad para afrontar los retos con una perspectiva diversa y estratégica.

Juanjo Cano, presidente de KPMG en España, ha destacado que “las promociones y las incorporaciones reflejan nuestra apuesta por el talento y la diversidad, no sólo de género sino también funcional, con perfiles que enriquecen nuestra forma de trabajar. La presencia en oficinas regionales refuerza nuestra cercanía con los clientes. Este crecimiento es el resultado del esfuerzo colectivo y del compromiso de todo el equipo de KPMG en España”.

Además del desarrollo interno, KPMG también ofrece oportunidades de primer empleo y aprendizaje para los más jóvenes. En los últimos meses, se han sumado 850 nuevos profesionales, donde el 22% eran perfiles especializados en tecnología, que refuerzan la capacidad de innovación de la firma.

Las contrataciones se han distribuido por todas las áreas de negocio y oficinas del país, reflejando un crecimiento equilibrado, sostenible y comprometido con la generación de valor para la economía y la sociedad.

Refuerzo en transformación y tecnología

Además de estas incorporaciones, KPMG también se reforzó en transformación y tecnología con la integración de LOYIC a principios de año, una empresa especializada en la implantación de software SAP para la gestión de activos inmobiliarios. Con esta operación, incorporó a 80 profesionales y amplió su expertise y oferta de servicios y soluciones para ayudar a los clientes a transformar sus procesos de negocio a través de la tecnología.

Con todo, la firma supera ya los más de 1.200 profesionales dedicados al asesoramiento en transformación y tecnología, donde la ciberseguridad y la aplicación de la inteligencia artificial (IA) desempeñan un papel clave. En este contexto, ha sido pionera al implementar la IA en sus propios procesos internos como cliente cero, lo que ha permitido optimizar y transformar su operativa interna de manera integral y, en consecuencia, ofertar a sus clientes soluciones tangibles y de valor añadido.

Con estos movimientos, KPMG no sólo ha robustecido su equipo, sino que también reafirma su papel como socio estratégico de las empresas para su transformación digital y como una de las principales puertas de entrada al mercado laboral para las nuevas generaciones.