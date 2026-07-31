Quién es Ana García Lozano: su edad, su pareja, de dónde es y su vínculo con Manolo Escobar

El mundo del periodismo nos ha presentado, a lo largo de los años, numerosas figuras que han marcado el medio de una manera o de otra. En esta ocasión, realizamos un repaso por el lado más profesional y personal de Ana García Lozano. Y es que la periodista y presentadora valenciana se ha labrado una carrera profesional muy exitosa. Nacida el 13 de septiembre de 1963, se graduó en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. De esta manera, dio sus primeros pasos en el mundo de la radio, llegando a trabajar en Radio España.

Los años fueron pasando y, tiempo después, se incorporó al equipo de Cadena COPE. Una época de su vida profesional donde trabajaba tanto frente a los micrófonos como en producción. Así pues, en los años 90, fue fichada por la actual Mediaset España. De esta manera, como trabajadora de Telecinco, realizó tareas de coordinación en programas como VIP Noche y VIP Guay. Una serie de proyectos con los que nunca dejaba indiferente. Y es que Ana García Lozano siempre ha sido partidaria de vivir nuevas experiencias. Por ello, siguió creciendo a nivel laboral.

El lado más profesional de Ana García Lozano

Con casi 63 años, Ana García Lozano cuenta con un currículum muy completo. Ha sido presentadora y directora de formatos como El programa de Ana, Ésta es mi historia, Préstame tu vida y La casa de cristal. Además, se ha unido a proyectos como De buena ley, Tenemos que hablar, Channel nº4, ha trabajado en varias galas especiales de Telecinco y muchos más.

Lejos de quedar aquí, ha sido premiada con la Antena de Oro 2006 de Radio. Además, ha estado nominada al Premio TP de Oro como Mejor presentadora por Ana, durante varios años.

El lado más personal de Ana García Lozano

En plataformas como Instagram, cuenta con más de 3.000 seguidores y le gusta compartir contenido relacionado con sus proyectos profesionales y momentos que marcan sus días. Asimismo, como invitada habitual de Pasapalabra, programa de Antena 3, acostumbra a compartir fotografías de sus aventuras por el formato.

Por otro lado, a nivel personal, se sabe que está casada con Víctor García desde 1995. Una relación sentimental de la que nacieron sus dos hijos. Asimismo, aunque se presenta como una mujer muy reservada con su vida privada, se sabe que su padre era hermano de Manolo Escobar. Por lo tanto, ella es sobrina del icónico artista. Asimismo, su padre era uno de los tres hermanos que acompañaban al cantante con la guitarra. Su madre, por su parte, es María Teresa Lozano Soto y era cantante de copla.