Albert Ellis, psicólogo estadounidense: «Las personas no se alteran por los hechos, sino por lo que piensan acerca de ellos»

El psicólogo Albert Ellis ha ayudado a la forma de comprender las emociones humanas con una idea revolucionaria, ya que define que las personas no sufren tanto por lo que les ocurre, sino por la interpretación que hacen de esos acontecimientos. La reflexión del experto: «Las personas no se alteran por los hechos, sino por lo que piensan acerca de ellos», sostiene que la Terapia Racional Emotiva Conductual (TREC) es un pilar fundamental. Además, el mensaje de esta frase influye en las emociones porque un mismo acontecimiento puede provocar respuestas diferentes en dos personas. Así que la diferencia no está en el hecho, sino en las creencias, pensamientos e interpretaciones que cada individuo realiza sobre lo que le sucede.

Un ejemplo clave

El pensamiento influye directamente sobre las emociones, según Ellis. Por ello, en el momento en el que una persona pierde un empleo, se entiende como una oportunidad para comenzar una nueva etapa o como una prueba de fracaso personal. Aunque la situación es la misma, la reacción emocional cambia en función de la forma en la que se interpreta.

El modelo ‘ABC’

La explicación del proceso se denomina ABC, como una de las herramientas más utilizadas en psicología por las siguientes razones:

A (Acontecimiento activador) : la interpretación o pensamiento que la persona hace sobre ese hecho.

: la interpretación o pensamiento que la persona hace sobre ese hecho. C (Consecuencia): la emoción y la conducta que aparecen como resultado.

la emoción y la conducta que aparecen como resultado. Este modelo responde que no es el acontecimiento (A) el que genera las emociones (C), sino las creencias (B) que existen entre ambos. Por eso, modificar pensamientos irracionales ayuda a reducir el sufrimiento psicológico.

El origen de los problemas emocionales

Albert Ellis investigó las creencias irracionales que están detrás de problemas como la ansiedad, el estrés, la baja autoestima o la frustración. Entre esto destaca la necesidad de agradar siempre a los demás, es decir, pensar que todo debe salir perfecto o creer que un error convierte a una persona en un fracaso. Una forma de pensar que ocasiona presión constante, terminando por afectar al bienestar emocional.

En la actualidad

El enfoque de esta frase permite pararse antes de reaccionar automáticamente y analizar si los pensamientos que aparecen ante una situación son objetivos o están condicionados por creencias poco realistas. En la actulidad, es clave aprender a cuestionar las propias interpretaciones basadas en la sobreexposición, el estrés o la presión que generan las redes sociales, ya que puede convertirse en una buena herramienta para gestionar mejor las emociones y afrontar los problemas con mayor equilibrio.