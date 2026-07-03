La reflexión vital del psicólogo Albert Ellis: «Los mejores años de tu vida son aquellos en los que decides que tus problemas son tuyos»

Albert Ellis (Pittsburgh, 27 de septiembre de 1913-Manhattan, 24 de julio de 2007) es el padre de la terapia racional emotiva conductual (TREC) y está considerado como uno de los psicoterapeutas más importantes de la historia, a la altura de Sigmund Freud o Carl Rogers. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la reflexión viral y las mejores frases de uno de los psicólogos más importantes de la historia.

Albert Ellis murió el pasado año 2007, pero ha dejado un legado en el Albert Ellis Institute situado en Nueva York que sigue introduciendo avances en lo que se denomina la terapia racional emotiva conductual (TREC), que fue desarrollada en 1955 por este psicoterapeuta cognitivo que trabajó en esta idea hasta su muerte. La denominada TREC se enfoca en resolver problemas emocionales o conductuales a través de un modelo de intervención filosófico, empírico, activo-directivo y representado por la secuencia A-B-C, que está encaminado a la reestructuración cognitiva.

Sus trabajos en esta materia hicieron que los profesionales de psicología en Estados Unidos y Canadá le situaran como el segundo psicoterapeuta más importante de la historia, por delante de Sigmund Freud y sólo por detrás de Carl Rogers. Incluso la revista Psychology Today, antes de su muerte, lo catalogó como el «psicólogo más importante vivo» en un especial en el que se resaltaron las bondades de uno de los psicólogos más importantes de la época.

Las mejores frases de Albert Ellis

«Los mejores años de tu vida son aquellos en los que decides que tus problemas son tuyos». Es la última reflexión viral de un Albert Ellis que durante su trayectoria ejerció como psicólogo clínico sénior en la Clínica de Higiene Mental del Norte de Nueva Jersey y también fue psicólogo jefe del Centro de Diagnóstico de Nueva Jersey y del Departamento de Instituciones y Agencias de Nueva Jersey.

Su vida y obra están llenas de publicaciones que son historia de la psicología y este psicoterapeuta cognitivo estadounidense también ha dejado un legado en forma de frases y las mejores son las siguientes: