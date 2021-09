Cada día hay que empezarlo bien. Con positivismo y ánimo para afrontar una dura jornada o un descanso de fin de semana. Te damos a conocer las frases positivas y con más energía para empezar el día con mayor motivación.

Anota bien para cuando estés algo bajo de moral las puedas repasar y te den la fuerza que necesitas. Para trabajar, seguir, salir, compartir o lo que quieras.

Citas positivas y con más energía para estar motivado

Nunca pienso en las consecuencias de fallar un gran tiro… cuando se piensa en las consecuencias se está pensando en un resultado negativo. Michael Jordan

Mantente alejado de aquellas personas que tratan de menospreciar tus ambiciones. Las personas pequeñas siempre lo hacen, pero los verdaderamente grandes hacen sentirte que tú también puedes ser grande.

Cuéntamelo y me olvidaré. enséñamelo y lo recordaré. involúcrame y lo aprenderé. Benjamin Franklin

Estoy agradecido a todos los que me dijeron no. Gracias a ellos lo estoy haciendo por mí mismo. Albert Einstein

La vida no trata de dejar pasar la tormenta, sino de aprender a bailar en la lluvia. Vivian Greene. Anota frases más positivas para empezar el día muy motivado.

Si quieres llegar a algún lugar tienes que saber a dónde quieres ir y cómo llegar ahí. Entonces nunca, nunca, nunca rendirse.

Los viejos amigos se van y otros vienen. Al igual que los días. Un día se va y otro viene. Lo importante es hacerlos significativos: un día significativo o un amigo significativo. Dalai Lama

El alma es como una ciudad sitiada: detrás de sus muros resistentes vigilan los defensores. Si los cimientos son fuertes, la fortaleza no tendrá que capitular. Epiceto

El éxito no se logra solamente con cualidades específicas. Es sobre todo un trabajo de constancia, de técnica y de organización. Jean Pierre Sergent

Nadie está a salvo de las derrotas. Pero es mejor perder algunos combates en la lucha por nuestros sueños, que ser derrotado sin saber siquiera por qué se está luchando.

Llénate de pensamientos positivos, cargados de energía y esperanza, y le estarás dando el mejor alimento a tu alma. Las frases positivas y con más energía

Tener una actitud positiva es preguntarse cómo puede hacerse algo, más que decir que no puede hacerse. Bo Bennett.

Si nuestra mente se ve dominada por el enojo, desperdiciaremos la mejor parte del cerebro humano: la sabiduría, la capacidad de discernir y decidir lo que está bien o mal.

No fracasas de un día para otro. En lugar de ello, el fracaso son errores en la interpretación, cometidos diariamente. Jim Rohn

No dejes que la gente pequeña te desmotive. Ellos no tienen ambiciones. En cambio, mantente cerca de las personas más grandes, porque son capaces de hacerte sentir como ellos.

Si no te gustan las cosas, ¡cámbialas! No eres un árbol. Jim Rohn. Son las Las frases positivas y con más energía .

Sé amable con todos y severo contigo mismo. Santa Teresa de Ávila.

La reputación no surge de lo que tienes pensado hacer. Henry Ford

Desechad tristezas y melancolías. La vida es amable, tiene pocos días y tan sólo ahora la hemos de gozar. Federico García Lorca.

Los mejores años de tu vida ocurren cuando decides que tus problemas son tuyos. No culpas por ellos a tu madre, la ecología o el presidente. Te das cuenta de que controlas tu propio destino. Albert Ellis

El esfuerzo de hoy será la recompensa del mañana.

Aprende a disfrutar cada minuto de tu vida. Sé feliz ahora, cada minuto debe ser disfrutado y saboreado. Earl Nightingale.

Las mejores frases positivas son las que te dice tu corazón.

Lo más importante es disfrutar de tu vida, ser feliz es todo lo que importa. Audrey Hepburn.

La fuerza no viene de ganar. Tus luchas desarrollan tus fortalezas. Cuando pasas por dificultades y decides no rendirte, eso es la fuerza. Arnold Schwarzenegger.

Mantén una mente positiva y ríete de las cosas negativas.

El secreto de una vida y cuerpo sanos es no llorar por el pasado, no preocuparse por el futuro y no anticipar problemas. Vive el presente con sabiduría. Buda.

La confianza se consigue con la preparación. Todo lo demás esta fuera de tu control. Richard Kline.

La vida no es medida por la cantidad de veces que respiras, sino por los momentos que te han dejado sin respirar. Maya Angelou