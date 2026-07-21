Hiba Abouk sobre su divorcio con Achraf Hakimi: «Aprender a perdonar es fundamental para ser feliz y tener paz»

Hiba Abouk ha hablado abiertamente sobre su divorcio con Achraf Hakimi en Universo Calleja (Telecinco). En una conversación con Jesús Calleja, al que ha acompañado en un nuevo tramo de su aventura por China, la actriz ha confesado que en 2023 «era consciente» de que le estaba «ocurriendo una desgracia tras otra». «Lo sufrí muchísimo», ha contado, después de que el presentador le preguntara por «el peor año» de su vida.

La protagonista de El príncipe o Eva & Nicole, entre otros, ha abordado la etapa en la que se divorció del futbolista, en plena polémica por la denuncia por violación en contra del jugador del Paris Saint-Germain (PSG), para el que la Fiscalía solicita 15 años de cárcel. A Hiba Abouk se le juntó todo: «Que se rompiera mi familia, un divorcio, encima acompañado de una polémica bastante desagradable…».

Romper su matrimonio supuso «una decisión muy dura». «Formar una familia era mi sueño. Es lo que más me ha faltado (…) Es un shock a todos los niveles, porque tengo dos hijos y siempre pienso en ellos primero», ha detallado. Después, la actriz ha aclarado que Hakimi y ella fracasaron «como matrimonio», pero quieren «tener éxito como padres y ser familia de otra manera», porque van a estar unidos «toda la vida».

Por eso, la ex pareja mantiene «una buena relación», para que sus hijos «crezcan en un entorno sano, pese a todo», ha matizado. «Aprender a perdonar es fundamental para ser feliz y para tener paz», ha expresado. Además, tras desmentir que llegaran a juicio y afirmar que se trató de «una separación completamente amistosa», Hiba Abouk ha aclarado que no puede «con el mal rollo»: «Intento evitarlo. Es importante lo que siembras, lo que haces».

Por otro lado, en la entrega anterior, Hiba Abouk habló de otro tema también delicado, un «tabú» familiar: el alcoholismo que padece su padre, que «lleva un año sin beber». «Mis padres llegaron a España en el 76. Mi padre llegó a trabajar ya. Es un hombre con un espíritu muy abierto y le gustaba mucho Europa (…) Era bróker. Venía de una familia muy humilde, pero era un tipo muy inteligente y supo hacer dinero. Luego se arruinó», explicó.

En palabras de Hiba Abouk, Madrid «atrapó» a su padre, que «perdió el trabajo y mucho dinero»: «En la cultura musulmana no se bebe alcohol, pero él sí que bebía. Eso destroza en muchos aspectos a cualquier familia». La enfermedad de su padre ha hecho de ella una persona más recelosa de lo habitual, aunque por otro lado también influyó en que se interesara por las clases de teatro, al tratarse de la única actividad que estaba a su alcance, gratuita. «Cuando me subía al escenario era muy terapéutico; me olvidaba de absolutamente todo», declaró.

«Ahora estoy bien, tengo mucho curro, he vuelto a España, estoy feliz. He tenido la suerte de volver con trabajo, de protagonizar una serie, rodar una peli, empezar otra serie…», ha detallado este lunes en Universo Calleja.