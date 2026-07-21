Jordi Cruz desvela el truco definitivo para madurar tomates en tiempo récord: «Necesitamos manzanas»

Conseguir un buen tomate, ahora que es temporada, es clave para dar el toque definitivo a los entrantes en las comidas que organizas en casa. Claro que no es sencillo dar con uno que esté en el punto justo; no es sencillo. Incluso hay ocasiones en las que comprar tomates poco madurados puede ser la mejor opción, si lo que buscas es reservarlos para una comida otro día. Lo que ocurre es que controlar el momento en el que madurarán no es algo que esté al alcance de nosotros hasta ahora. Porque gracias a los consejos que Jordi Cruz comparte por sus redes sociales, sabemos un poco más sobre cómo elegir el momento en el que queremos que el tomate esté en su punto.

¿Cómo es posible que dos recipientes de tomates que estaban en la misma caja hayan madurado en tiempos tan diferentes? Esta es una de las preguntas que llegan a la mente al ver cómo en el vídeo, una de las cajas está perfectamente madurada, con los tonos rojizos que invitan a degustar al momento estos tomates, mientras que la otra todavía muestra un verde que evidencia que no es momento para comerlo. Viéndolo así, podríamos incluso pensar que todavía le faltan días, o incluso semanas, a ese segundo recipiente para que estuviesen preparadas para comerlas.

Lo que ha ocurrido y lo que Jordi Cruz señala como su «truco mágico» no es nada que conlleve una gran tecnología, sino un simple proceso químico tan natural como cotidiano. ¿El gran secreto? Reside en la manzana. Lo que hace es colocar unas «buenas manzanas» encima de una bandeja de tomates, cubiertas con un paño de cocina, «y, como ves, están perfectamente maduros».

El secreto está en los genes

Vale que el propio chef admita que «la manzana es muy jefa», pero este proceso se debe a que esta fruta suelta un gas que se llama etileno. Lo que hace el etileno es «decir al resto de frutas que deben madurar». A estas alturas sobra aclarar que el tomate es una fruta, pero lo recalcamos por si acaso hay algún rezagado con esa incógnita en la cabeza.

Para que la manzana pueda ayudar a otras frutas a cocinarse, debes colocarla junto al fruto inmaduro en un recipiente y cubrirlo o, preferiblemente, en una bolsa de papel, explica el chef. Pero llega el momento de responder a otra gran cuestión: ¿qué es el etileno?

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La respuesta la encontramos en el canal de @laboratoriodevlad. Según explica, «el etileno es una hormona en forma de gas que emiten las plantas que están empezando a madurar. Por otro lado, este mismo gas acelera su maduración». Lo que hace, en definitiva, es que destruye la clorofila, descompone las paredes celulares y convierte los almidones en azúcares sencillos para aportar dulzor y aroma.

Otro detalle es que las manzanas no son la única fruta que produce gran cantidad de etileno. Se encasillan bajo el nombre de frutas climatéricas y son todas aquellas que maduran después de haber sido arrancadas. Así que el listado se amplía para introducir plátanos, peras, melocotones y mangos, entre otros.

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Un arma de doble filo

Hay una doble rasante con las manzanas, explica el chef, ya que «la manzana tiene un secreto que te puede ayudar o te puede perjudicar». Si quieres aprovechar su «don», sólo tienes que colocar manzanas con algo que quieras madurar y la magia está hecha. Pero la expulsión del etileno por parte de esta fruta y su poder «madurador» no es algo que puedas controlar con un «click».

Lo que sucede es que, si las dejas juntas sin intención de que maduren, en un espacio cerrado, terminarán haciéndolo con una mayor rapidez. Ahora entiendes por qué cuando dejas toda la fruta junta en un espacio cerrado se pone mala con mucha mayor rapidez. Pero una vez que sabemos esto, toca saber cómo preparar el tomate con dos recetas perfectas para este verano.

Dos recetas para saborear el tomate

Carpacio

Siendo la temporada de tomates y viendo la variedad que tenemos hoy en los mercados, la forma más sencilla de aprovechar el tomate es comiéndolo al natural. Adquiere un buen tomate y córtalo, utilizando siempre un cuchillo de sierra, que te ayudará a cortar sin destrozar el tomate. El aliño es algo tan personal como auténtico, pero para esta ocasión, pica unos ajos, espárcelos por encima y añade un chorro de aceite de oliva virgen extra. El toque final lo dará la sal en escamas. Precisamente en la sencillez de este plato se encuentra su atractivo.

Gazpacho

La bebida más refrescante y apetecible del verano es, sin duda, el gazpacho. Formas para disfrutarlas hay muchas: si bien es cierto que la original es la que más nos apetece para los días más calurosos, las variantes que hay con fresas o cerezas nos permiten disfrutar del tomate en comunión con otros productos de temporada. Hace no mucho te recomendamos diferentes recetas de gazpacho para degustar este producto de temporada, así que no vamos a conformarnos esta vez con una sola, pudiendo recomendarte todas.