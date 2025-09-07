Rusia bombardea la sede del Gobierno de Ucrania en Kiev y deja al menos dos muertos

Rusia ha lanzado un ataque masivo contra Kiev, provocando un incendio en la sede del Gobierno ucraniano, que ha sido alcanzada durante el bombardeo. Al menos dos personas han muerto y otras 17 han resultado heridas. Las víctimas, según ha explicado el alcalde de Kiev -Vitalia Klitschko-, son una mujer joven y un niño de menos de 1 año.

Por su parte, la primera ministra de Ucrania, Yulia Sviridenko, ha informado de que «por primera vez» Rusia ha alcanzado un edificio gubernamental durante uno de sus ataques. Ahora mismo, los bomberos trabajan en la zona para sofocar el fuego. «Esta noche, Rusia ha llevado a cabo otro ataque masivo contra Ucrania. Por primera vez, el edificio gubernamental, el tejado y los pisos superiores han resultado dañados debido a un ataque enemigo», ha señalado.

Asimismo, ha pedido que «el mundo» responda «a esta destrucción, no sólo con palabras, sino también con hechos». «Necesitamos reforzar la presión de las sanciones, principalmente contra el petróleo y el gas rusos. Necesitamos nuevas restricciones que afecten a la maquinaria militar del Kremlin», ha aseverado.

Varios bloques de pisos han sido bombardeados a lo largo de la noche por vehículos rusos no tripulados provocando incendios y el desprendimiento de escombros, lo que ha dejado un balance de dos víctimas mortales y 17 heridos. De los heridos, entre los que figura una embarazada, hay siete hospitalizados.

A última hora de este sábado, el alcalde de Kiev pidió a la población que se mantuviera a salvo ante la amenaza de bombardeos. «Activada otra vez la defensa antiaérea de la capital. ¡Permanezcan en los refugios!», pidió en un comunicado.

Esta nueva ofensiva contra la ciudad de Kiev llega después de que al menos 15 personas resultaran heridas por ataques de drones rusos en Zaporiyia, en el sureste de Ucrania, a última hora de este sábado.