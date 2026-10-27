Mbappé pide perdón a China: «Mi comentario fue desafortunado y ahora comprendo que hirió a muchas personas»

Kylian Mbappé pide perdón a China. El jugador del Real Madrid reconoce que su comentario, por el que el país asiático ha vetado las emisiones de la Liga, fue «desafortunado». El futbolista francés pide disculpas «a todas las personas a las que mis palabras hayan herido» por este caso que ha supuesto un problema para la Liga de Tebas, ya que ha perdido un importante país en el que se emite el torneo.

«Durante una entrevista reciente, reaccioné a una imagen en la que aparecía. Mi comentario fue desafortunado y ahora comprendo que hirió a muchas personas en China y en las comunidades chinas de todo el mundo», comienza Mbappé en una carta escrita en francés, chino e ingles.

El jugador del Real Madrid continúa con unas «disculpas a todas las personas a las que mis palabras hayan herido», especificando que «esa no era en absoluto mi intención». «Siento un profundo respeto por el pueblo chino y por su historia, y lo lamento sinceramente», ha añadido Mbappé.

La polémica surgió después de que China vetara a la liga española por las palabras del jugador francés. Mbappé, preguntado durante una reciente entrevista por su meme favorito, dijo que «con el que más me he reído es ese en el que usan mi cara en un dictador chino».

China, cabreado por esa comparación, suspendió las retransmisiones de la liga española y de los partidos relacionados con el delantero del Real Madrid. Tras ello, Tebas reaccionó defendiendo a China, culpando a Mbappé y lanzando la idea de que en breve sacarán un protocolo para «prevenir situaciones similares».

Tras ello, Kylian Mbappé pide disculpas a la comunidad china, una de las más mayoritarias del mundo, reconociendo que aquella broma fue «desafortunada» e intentando calmar las relaciones entre China y la liga española, así como también con el Real Madrid, que es el equipo en el que está el jugador.