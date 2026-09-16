Diomande se libera: asistencia, desborde y beso al escudo

Yan Diomande dio en el Martínez Valero un paso adelante. El extremo marfileño repitió titularidad y completó su actuación más convincente desde que llegó al Real Madrid. Fue vertical, atacó continuamente el espacio y se convirtió en una de las principales amenazas del equipo de José Mourinho durante la agónica victoria por 2-3 frente al Elche.

Su gran momento llegó en el minuto 33. Diomande interpretó el espacio a la espalda de la defensa, recibió abierto en el costado derecho y puso un centro preciso para que Kylian Mbappé firmase el 0-2. Una acción ejecutada a máxima velocidad que permitió al atacante conseguir su primera asistencia oficial con la camiseta del Real Madrid.

El marfileño encontró en la banda derecha el escenario ideal para explotar sus principales virtudes. Se entendió con Trent Alexander-Arnold y Arda Güler, pidió constantemente el balón al espacio y obligó a la defensa del Elche a correr hacia su propia portería. También fue capaz de generar peligro a través del regate y participó en varias de las llegadas más claras del conjunto blanco.

Una amarilla desde el inicio

Diomande tuvo que disputar prácticamente todo el encuentro condicionado por una tarjeta amarilla recibida en el minuto 4. El extremo agarró a Tete Morente para detener un avance peligroso y se vio obligado a medir su intensidad durante el resto del partido. La amonestación, sin embargo, no redujo su implicación defensiva.

El atacante trabajó en las coberturas, ayudó al lateral y ganó las cuatro entradas que intentó. Su esfuerzo resultó especialmente importante cuando Mourinho modificó posiciones durante la segunda parte y Diomande tuvo que aparecer también por el costado izquierdo. El equipo perdió estabilidad durante varios minutos, pero el marfileño continuó ofreciendo profundidad y trabajo.

El único lunar importante llegó en la jugada del segundo gol del Elche. Diomande no estuvo acertado en su intervención defensiva y la acción terminó con el tanto de Fer Niño que colocó el 2-2. El extremo no se escondió después del error y siguió buscando el área rival hasta ser sustituido en el tiempo añadido.

El gesto con el escudo

Su actuación también tuvo una imagen significativa después del encuentro. Diomande se acercó a las cámaras y besó el escudo del Real Madrid tras una victoria sufrida. Un gesto con el que celebró una noche importante dentro de su proceso de adaptación al club.

Mourinho ha tratado de protegerlo desde su llegada y darle minutos sin cargarlo con el peso de su fichaje. Tras comenzar la temporada con un papel secundario, Diomande ya acumula dos titularidades consecutivas y empieza a encontrar su espacio. Su velocidad, capacidad para romper líneas y compromiso defensivo le ofrecen al Real Madrid un perfil diferente.

En una noche complicada para Vinicius, Diomande sostuvo buena parte del peligro exterior del equipo. El marfileño salió de Elche con su primera asistencia, una actuación completa y la sensación de haber comenzado a liberarse definitivamente.