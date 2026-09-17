El acierto de Mourinho con la suplencia de Bellingham en Elche

El triunfo del Real Madrid ante el Elche, pese al lamentable bajón en la segunda parte que bien pudo costar puntos, dejó detalles de gran valor para el devenir de la temporada, más allá de los tres puntos cosechados. La gestión del vestuario por parte de José Mourinho dio un paso al frente al tomar una decisión necesaria: dar suplencia de inicio a Jude Bellingham. Un gesto que abre una vía estratégica fundamental para el futuro inmediato del club.

En los últimos años, la gestión de la plantilla blanca se ha caracterizado por una excesiva rigidez en las alineaciones titulares, convirtiéndose en un grupo poco entrenable cuando se trataba de gestionar a las grandes estrellas. Hasta la fecha, ni Bellingham, ni Vinicius, ni Mbappé habían iniciado un encuentro desde el banquillo. La decisión de Mourinho rompe con esa dinámica y demuestra que la dosificación es posible sin desarmar la competitividad del equipo.

El rendimiento del centrocampista inglés tras saltar al campo revalida el acierto táctico. Bellingham demostró una actitud impecable y resultó determinante en la acción del tercer gol, generando la jugada decisiva tras un autopase sensacional y una asistencia precisa hacia Mbappé. Esta gestión permite que el jugador llegue con un punto mayor de frescura física de cara al exigente compromiso en el Metropolitano, al tiempo que concede rodaje y confianza a futbolistas como Güler o Diomandé.

La decisión resulta especialmente acertada al haberse aplicado sobre un jugador que atraviesa un momento futbolístico brillante. Iniciar esta política de rotaciones con un pilar indiscutible evita que el movimiento se interprete como un castigo a una estrella que esté rindiendo a un nivel bajo. Al contrario, sienta un precedente de naturalidad que debería extenderse próximamente a piezas como Vinicius o Mbappé, facilitando que el vestuario asimile la competitividad interna de forma positiva.

Asimismo, activar la unidad B se presenta como la solución idónea para corregir los bajones de intensidad detectados en las segundas partes de partidos recientes frente al Betis, el Rayo o el propio Elche. Futbolistas como Endrick, Espí, Brahim, Güler o Diomandé aportan un hambre competitiva que impide la relajación sobre el terreno de juego cuando el marcador resulta favorable. La irrupción de alternativas reales obliga a los titulares a mantener la máxima exigencia en cada tramo del encuentro.

En definitiva, la rotación de Jude Bellingham debería marcar el camino hacia un Real Madrid más gestionable, saludable y preparado para afrontar un calendario asfixiante con todas sus piezas plenamente integradas. Si queda en excepción, creo que será un error.