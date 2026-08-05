Desde arpones hasta rayos: ¿qué significan los misteriosos símbolos de los conectores USB de los ordenadores?

El teléfono móvil se ha convertido en un imprescindible en nuestro día a día. Su uso prolongado hace que obligatoriamente tengamos que cargarlo, incluso más de una vez al día. Aquí es cuando entran en acción los cables USB, que poco a poco se están convirtiendo en los cargadores de gran número de dispositivos electrónicos. En estos conectores estamos acostumbrados a ver el mítico símbolo que mucha gente lo identifica con un tridente o con unos rayos, pero no saben lo que realmente significa.

El significado del símbolo

Aunque mucha gente confunda o desconozca el significado, este símbolo representa un diagrama. Un diagrama de cableado universal que termina en un círculo, un cuadrado y un triángulo, simbolizando la compatibilidad con una gran variedad de periféricos. Si este símbolo aparece solo, indica un puerto estándar USB 2.0 con una velocidad máxima teórica de hasta 480 Mbps.

Otro de los elementos que pueden acompañar al famoso «tridente» son las letras SS. Estas siglas tienen como significado SuperSpeed e identifican a los puertos USB 3.0 o USB 3.1, con velocidades de transferencia desde 5 Gbps.

El «tridente» desaparece

Con la llegada del USB-C, el tridente clásico está empezando a desaparecer de los ordenadores modernos. Al ser un puerto reversible y multifunción, las marcas prefieren usar ahora el símbolo del rayo o simplemente las siglas de velocidad (SS), dejando atrás el ícono en tridente.

USB-C ha conseguido unificar a la industria tecnológica gracias a un diseño revolucionario que consiguió solucionar todos los puntos débiles de los USB clásicos. El diseño de este nuevo conector permite conectar el conector desde cualquier posición, sin tener que buscar, como en los clásicos, la posición correcta.

Este nuevo conector ha conseguido sustituir otros cables como el HDMI y DisplayPort, que son conectores destinados para conexiones de video de alta resolución. Además, se usa para la transferencia masiva de datos entre dispositivos y sustituyó al puerto de auriculares jack de 3.5 mm en la mayoría de smartphones modernos.

Su tamaño, haciéndolo un cargador ligero, ha puesto fin a la época de cargadores de ordenador u otros dispositivos pesados, sin perder eficiencia en la carga de estos.