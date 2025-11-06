Adiós a los USB de siempre: acaban de llegar los de color morado y ésta es su función

A pesar de que vivimos en un mundo cada vez más inalámbrico y digital, hay determinados cables que seguimos necesitando en nuestra vida cotidiana, como los cables USB. Lo que comenzó siendo un conector de color blanco o negro que sólo servía para cargar los dispositivos móviles y transferir datos, ha evolucionado de manera significativa hasta convertirse en una herramienta multifuncional muy avanzada. Dentro de esta evolución, los nuevos USB de color morado han despertado la curiosidad de muchos usuarios.

El USB, acrónimo de Universal Serial Bus o Bus Universal en Serie, nació con el objetivo de unificar y simplificar las conexiones entre ordenadores y periféricos. Los primeros cables, USB 1.0 y USB 2.0, estaban destinados a la transferencia de datos a baja velocidad y a la carga de energía de dispositivos. Con la llegada del USB 3.0, los fabricantes empezaron a diferenciar los conectores con colores; el azul fue el primero en indicar compatibilidad con la mayor velocidad de transferencia que ofrecía este estándar. A partir de ahí, los colores se multiplicaron: naranjas, rojos, verdes, turquesa y ahora morado.

Qué son los USB de color morado y para qué sirven

Aunque el concepto de universalidad está implícito en el nombre del USB, cada color proporciona información sobre la capacidad de carga y, en algunos casos, sobre la velocidad de transferencia de datos. Por ejemplo:

Azul : asociado a USB 3.0, indica alta velocidad de transferencia de hasta 5 Gbps.

: asociado a USB 3.0, indica alta velocidad de transferencia de hasta 5 Gbps. Turquesa : compatible con USB 3.1, velocidad superior y capacidad de transferencia de datos más rápida.

: compatible con USB 3.1, velocidad superior y capacidad de transferencia de datos más rápida. Rojo : permite cargar un dispositivo incluso cuando el ordenador está apagado.

: permite cargar un dispositivo incluso cuando el ordenador está apagado. Naranja (Huawei) : carga rápida, versión anterior a SuperCharge.

: carga rápida, versión anterior a SuperCharge. Verde (Qualcomm) : compatible con Quick Charge, otra tecnología de carga rápida propietaria.

: compatible con Quick Charge, otra tecnología de carga rápida propietaria. Morado: combina compatibilidad con USB 3.1 y tecnologías propietarias de carga ultra rápida como SuperCharge.

Cabe destacar que las tecnologías de carga rápida son propietarias, lo que significa que requieren cables específicos para funcionar a máxima velocidad. Por ejemplo, un cable USB morado de Huawei puede transmitir datos en un dispositivo genérico, pero solo permitirá carga ultra rápida en un equipo compatible con SuperCharge.

Características y funciones

El uso más conocido de los USB de color morada es la carga ultra rápida. Empresas como Huawei lo utilizan para diferenciar sus puertos y cables SuperCharge de los convencionales. Además, en ciertos contextos, indica compatibilidad con el estándar USB 3.1, capaz de alcanzar velocidades de transferencia de datos de hasta 10 Gbps, duplicando la velocidad del USB 3.0 y permitiendo el envío de archivos pesados en cuestión de segundos.

El surgimiento de los USB de color morado coincide con la popularización del USB Tipo C, el cual se puede insertar en cualquier orientación y es capaz de soportar tecnologías de carga rápida. En Europa, la adopción del USB Tipo C se ha consolidado como una medida para reducir los residuos electrónicos.

«El Parlamento Europeo ha aprobado una normativa por la cual los nuevos cargadores de aparatos electrónicos deberán ser USB tipo C. La medida afecta a todos los teléfonos móviles, tablets, cámaras, auriculares, libros electrónicos, teclados, ratones, consolas, altavoces y sistemas de navegación, que deberán ya comercializarse con un cargador único. Los fabricantes han tenido dos años para adaptarse a esta medida sostenible. No obstante, en el caso de los ordenadores portátiles, tendrán hasta el 28 de abril de 2026 para cumplir con la normativa.

Además, la norma establece que las compañías que fabrican estos aparatos deberán ofrecer la opción de comprar los dispositivos con o sin cargador. Los fabricantes tendrán que añadir un nuevo pictograma en la caja de sus dispositivos para indicar si incluye o no cargador. Además, deberán indicar la potencia mínima rquerida para cargar el dispositivo y la potencia máxima admitida, así como el texto «USB PD» si el dispositivo admite el protocolo de carga rápida Power Delivery (PD). Con la normativa, se pretende reducir la extracción de materias primas, las emisiones de CO₂ generadas en la producción de los cargadores y la basura electrónica que generan anualmente», detalla la Comunidad de Madrid.

Ventajas del USB morado

El USB morado ofrece varias ventajas frente a los puertos tradicionales:

Reduce significativamente el tiempo de recarga de baterías, especialmente útil en móviles y tabletas de alta capacidad

Permite transferir archivos pesados de manera eficiente.

Garantiza que los dispositivos con SuperCharge o Quick Charge alcancen su máximo rendimiento.

En resumen, se trata de una herramienta que integra carga ultra rápida y transferencias de datos de alta velocidad en un mismo conector, dependiendo de la marca y el estándar. Aunque no forma parte de los estándares universales, su uso permite optimizar el rendimiento de dispositivos compatibles.

El mundo digital avanza hacia un escenario donde los cables más universales y eficientes serán cada vez más necesarios, pero la realidad indica que la estandarización absoluta aún está lejos. Los USB morados, en definitiva, representan el equilibrio entre estándares universales y optimización tecnológica, ofreciendo a los usuarios rapidez, eficiencia y compatibilidad con las últimas innovaciones tecnológicas.