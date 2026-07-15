Así ha quedado el partido de semifinales de hoy en el Mundial 2026: resultado y goles del miércoles 15 de julio

Argentina jugará la final del Mundial 2026 tras vencer a Inglaterra en una tremenda semifinal, remontando el gol inicial de Gordon en los últimos siete minutos de partido. Messi será el rival de España el próximo domingo en el MetLife. Un golazo de Enzo en el 85 empató el duelo y otro de Lautaro en el 95 remontó el partido en Atlanta.

Resultado del Inglaterra – Argentina (1-2)

Empujones, con más corazón que cabeza en el terreno de juego y con el desfibrilador en la grada. Como sea, pero ahí está Argentina, en pie pese a los golpes. Así ha sido durante todo el Mundial. ¿Cómo iba a ser ahora? Sobrevivieron a penurias y al buen hacer de Inglaterra, que se cobró ventaja a través de Gordon y remontaron en siete minutos un partido que lo tenían perdido. Tuchel colaboró con los cambios y Argentina colmó su voracidad con un zapatazo de Enzo Fernández y un cabezazo de Lautaro Martínez (1-2). Ambos asistidos por Messi, que se eterniza y disputará ante España su tercera final mundialista. «Por Malvinas, por el Diego y por la última de Leo», rugen.

Atlanta no es México 86, ni hace cuatro años que Argentina ha mantenido una guerra militar con Inglaterra por las Malvinas. ¿O sí? Por momentos fue un déjà vu. Se notaba la tensión. La guerra comenzó ya con los himnos. Se escuchó el God Save the King y la grada argentina se inflamó. «Ya lo ven, el que no salta es inglés». La reacción inglesa, más refinada, fue dedicar una pitada cuando sonaron los acordes argentinos, cantados por los jugadores a todo pulmón.