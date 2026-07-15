Las redes señalan a Tuchel: los mejores memes de la victoria de Argentina contra Inglaterra

Las redes sociales apuntan a Thomas Tuchel. El seleccionador de Inglaterra arruinó a su equipo encerrándolo a falta de 18 minutos, más el descuento, y quitando a su goleador, Anthony Gordon, por Konsa para meter un hombre más en defensa. El planteamiento defensivo no le pudo salir peor, porque Argentina remontó en los minutos finales con los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez y le arrebató el billete para la final del Mundial 2026.

Los memes de la eliminación de Inglaterra tienen a Tuchel como gran protagonista. El alemán llegó a la selección inglesa precisamente para aportar algo distinto a la era Gareth Southgate, en la que se caracterizaba por su floja idea de juego. Su sustituto, tras ir ganando la semifinal por 1-0, hizo justo lo mismo e Inglaterra fue víctima de la cobardía de su entrenador.

Los mejores memes de Tuchel