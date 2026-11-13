Ya está en vigor y lo confirma la Ley de Bienestar Animal: se obliga a los dueños de perros y gatos a tenerlos localizados permanentemente

El control es fundamental para garantizar la seguridad y el bienestar de nuestras mascotas. La Ley de Bienestar Animal recoge un conjunto de obligaciones que deben cumplir todas las personas que conviven con animales de compañía en nuestro país. Una de las más llamativas es mantener a sus mascotas localizadas e identificadas en todo momento.

Esta normativa busca reforzar la protección de los animales y garantizar que reciban un trato adecuado, reconociéndolos como seres sintientes y no como simples objetos. El artículo 24 de esta ley engloba las responsabilidades generales que tienen los propietarios, cómo deben llevarlo a cabo para garantizar su bienestar.

La importancia de los sistemas de identificación

Uno de los factores más importantes de la ley es que los animales cuenten con los sistemas de identificación correspondientes. Así las autoridades pueden conocer quién es el responsable de cada mascota y facilitar su localización en caso de pérdida, abandono o sustracción.

La normativa establece un plazo máximo de 48 horas para comunicar a las autoridades responsables la pérdida o el robo de un animal, permitiendo activar los mecanismos necesarios para localizarlo y aumentar las posibilidades de que pueda volver con su familia.

Las multas podrían alcanzar los 50.000 euros

Aquellas personas que incumplan esta normativa se podrían enfrentar a consecuencias económicas severas. Por ejemplo, no cumplir con las obligaciones de identificación de la mascota está reconocido como una infracción grave en el artículo 74 de la ley. Esto puede acarrear multas de entre 10.000 y 50.000 euros.

Las infracciones leves se castigan con un apercibimiento o sanción económica de entre 500 y 10.000 euros. En los casos más graves, como en los que se produce la muerte del animal por incumplir la normativa, las multas podrían alcanzar los 200.000 euros.

Por lo tanto, quienes tengan perros o gatos en casa deben proporcionar su correcta identificación y que sus datos se encuentren actualizados en los registros correspondientes para garantizar su seguridad y evitar posibles sanciones.