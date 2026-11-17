Los animales de compañía deben estar registrados en el sistema único de identificación para garantizar su seguridad y cuidado. De esta forma, ha sido el Gobierno quien ha aprobado un marco común para mejorar la trazabilidad de los animales de compañía en nuestro país.

El Real Decreto 986/2026 fue publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 13 de noviembre y entrará en vigor el próximo 2 de enero de 2027, afectando a perros, gatos y hurones, además de ampliar la identificación obligatoria a otros animales.

La norma busca facilitar el seguimiento de cada animal, prevenir enfermedades transmisibles, combatir la cría y el comercio ilegal y prevenir los casos de abandono.

Esto no supone la eliminación de los registros autonómicos porque los animales seguirán inscritos en la comunidad donde residan, aunque todos los registros deberán compartir datos mínimos y estar conectados.

El microchip seguirá siendo obligatorio

Los perros, gatos y hurones deberán ser identificados mediante un microchip implantado bajo la piel, en el lado izquierdo del cuello. Solo se podrán hacer excepciones si existe una causa justificada y su colocación se tendrá que situar entre los omóplatos.

La identificación del animal se debe realizar antes de los tres meses de edad y antes de la primera transmisión. En el caso de los gatos comunitarios, figurarán a nombre de la administración local responsable de la colonia.

¿Quiénes están incluidos en este sistema?

La normativa incluye también las siguientes categorías que habrían quedado fuera de la Ley de Bienestar Animal:

Perros de caza .

. Pastores .

. Guarda de ganado.

Animales de rescate.

Animales de seguridad, intervención asistida o actividades deportivas.

Al mismo tiempo, los registros recogerán más información sobre las vacunaciones y desparasitaciones obligatorias, revisiones veterinarias, mutilaciones terapéuticas, camadas y cesáreas.

Los veterinarios deberán comprobar que el animal no tiene otro dispositivo antes de implantar un chip, para poder verificar su lectura y registrar los datos correspondientes.

¿Hay que cambiar el microchip actual?

Los animales identificados antes de que la normativa entre en vigor conservarán su sistema original, salvo que deje de ser legible. La responsabilidad recae en las comunidades autónomas, que tendrán doce meses para adaptar sus registros y, posteriormente, los titulares dispondrán de otros doce meses para actualizar la información.

La nueva estructura técnica del microhip se aplicará desde el 1 de enero de 2028. Por lo tanto, los propietarios deberán consultar con un veterinario y revisar las indicaciones de su comunidad autónoma para cumplir los requisitos y mantener actualizados los datos de su mascota.