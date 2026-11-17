Los perros son los animales de compañía más populares en España, con 7.562.893 ejemplares registrados en 2025, lo que representa el 49,8% del total. En segundo lugar se encuentran los gatos, que suponen el 37%, con 5.619.967 animales registrados. El 13% restante corresponde a otras mascotas, entre las que se encuentran conejos, aves, tortugas y distintas especies de reptiles. Por comunidades autónomas, Andalucía presenta la mayor diferencia entre ambas especies, con 733.543 perros más que gatos. Le siguen Madrid (224.735), Cataluña (176.679) y Galicia (144.103). Desde 2021, el número de mascotas ha pasado de de 13.291.039 a 15.171.569 ejemplares en 2025.

Andalucía es la comunidad autónoma que concentra un mayor número de animales de compañía, con 3.264.926 ejemplares registrados. En segundo lugar se sitúa Cataluña, con 1.988.389, seguida de Madrid, que cuenta con 1.895.979. Por su parte, la Comunidad Valenciana es la única otra región que supera el millón de mascotas, con un total de 1.533.551. En el extremo opuesto aparecen Ceuta, con 18.627 animales registrados; Melilla, con 23.618, y La Rioja, que alcanza los 96.070 ejemplares. En este contexto, desde septiembre de 2023, la Ley de Bienestar Animal obliga a todos los propietarios de perros y gatos a «mantener permanentemente localizado e identificado al animal».

Qué dice la Ley de bienestar Animal sobre la identificación de las mascotas

El artículo 24 de la Ley de Bienestar Animal establece que «todas las personas están obligadas a tratar a los animales conforme a su condición de seres sintientes:

Mantenerlos en unas condiciones de vida dignas, que garanticen su bienestar, derechos y desarrollo saludable. En el caso de los animales que, por sus características y especie, vivan de forma permanente en jaulas, acuarios, terrarios y similares, deberán contar con espacios adecuados en tamaño, naturalización y enriquecimiento ambiental para su tenencia. Las condiciones para cada especie se desarrollarán reglamentariamente.

Educar y manejar al animal con métodos que no provoquen sufrimiento o maltrato al animal, ni le causen estados de ansiedad o miedo.

Ejercer sobre los animales la adecuada vigilancia y evitar su huida.

No dejarlos solos dentro de vehículos cerrados, expuestos a condiciones térmicas o de cualquier otra índole que puedan poner su vida en peligro.

Prestar al animal los cuidados sanitarios necesarios para garantizar su salud y, en todo caso, los estipulados como obligatorios según su normativa específica, así como facilitarles un reconocimiento veterinario, con la periodicidad que se determine reglamentariamente, que deberá quedar debidamente documentado, en su caso, en el registro de identificación correspondiente.

Mantener permanentemente localizado e identificado al animal conforme a la normativa vigente.

Comunicar a la autoridad competente la pérdida o sustracción del animal en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas desde que se produjo la misma.

Recurrir a los servicios de un profesional veterinario, o veterinario acreditado en comportamiento animal, siempre que la situación del animal lo requiera.

Colaborar con las autoridades, facilitando la identificación de los animales cuando así sea requerido y comunicando su cambio de titularidad, extravío o muerte».

El microchip es un pequeño dispositivo electrónico que se coloca debajo de la piel. No sirve para conocer su ubicación en tiempo real, sino que, al leerlo, se obtiene un código exclusivo de 15 dígitos vinculado al número de identificación, junto con los datos del animal, como la especie, la raza, el sexo, la fecha de nacimiento o sus características físicas. Asimismo, figuran los datos del propietarioo, entre ellos el nombre, el DNI, el teléfono y la dirección, así como la información del veterinario o del centro que ha realizado la identificación. Además, dependiendo de los requisitos de cada comunidad autónoma, se pueden incorporarsotros datos sanitarios o registrales.

La Policía, la Guardia Civil, las clínicas veterinarias y las protectoras y refugios tienen autorización para leer estos dispositivos para localizar a los propietarios. Cabe recordar que incumplir con la obligación de identificar correctamente a una mascota constituye una infracción grave. Según establecen los artículos 74 y 76 de la Ley de Bienestar Animal, puede acarrear sanciones económicas que oscilan entre los 10.001 y los 50.000 euros.

Normativa europea

La nueva regulación, que entrará en vigor el 1 de enero de 2028, establece que los microchips de perros y gatos deberán incorporar el código del país de origen para identificar la procedencia del animal. El objetivo es reforzar la trazabilidad de cada ejemplar y luchar contra el tráfico ilegal de animales de compañía. Así lo recoge el artículo 7 del Reglamento Delegado (UE) 2026/131 de la Unión Europea.

Sin embargo, ese mismo artículo aclara que los animales que ya tengan implantado un microchip antes de esa fecha seguirán estando correctamente identificados. Por lo tanto, los propietarios cuyo perro o gato ya tenga el dispositivo colocado antes del 1 de enero de 2028, no tendrán que sustituirlo por uno nuevo ni realizar ningún trámite adicional.

Sin embargo, la normativa europea contempla una excepción: si el microchip no reúne los requisitos técnicos, «el tutor del animal de compañía o la persona autorizada facilitará, previa solicitud, el dispositivo de lectura que permita la verificación de la identificación individual del animal».