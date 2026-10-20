Paz Padilla estrenará en Despertar Emociones su nueva conferencia ‘Alzar el duelo’

Paz Padilla volverá a Palma el próximo 21 de noviembre para participar en la novena edición de Despertar Emociones, donde estrenará su nueva conferencia, Alzar el duelo. Tras la buena acogida de su intervención el pasado año, la actriz, humorista, presentadora y escritora regresa al encuentro con una propuesta centrada en cómo afrontar las adversidades, superar los momentos difíciles y encontrar nuevas formas de seguir adelante.

A través de su trayectoria profesional y de sus propias experiencias personales, Padilla ha hecho del humor una herramienta para abordar algunas de las situaciones más complejas de la vida. Su vivencia de la pérdida y el duelo inspiró El humor de mi vida, un proyecto que comenzó como libro y que posteriormente dio el salto al teatro, conectando con miles de personas mediante una combinación de humor, emoción y reflexión.

Ahora, con Alzar el duelo, la artista dará un nuevo paso en esa línea de trabajo. La conferencia se escuchará por primera vez en Despertar Emociones, una cita que este año gira en torno al lema El poder del humor para transformar tu vida y que propone explorar el papel de las emociones y la actitud personal ante las dificultades.

«El año pasado Paz consiguió algo muy especial: hacer reír, emocionar y reflexionar al público a partir de sus propias vivencias», explica Cristina Gómez, creadora de Despertar Emociones y directora de Mallorca Emotions. Según señala, la forma en que la artista aborda cuestiones como la pérdida y la adversidad sin renunciar al humor conecta con la filosofía del evento. «Por eso nos hace especial ilusión volver a contar con ella y que estrene su nueva conferencia en nuestro escenario», añade.

La programación de esta novena edición contará también con Joaquín Caserza, actor y creador de Conversaciones con mi mente, una propuesta que combina interpretación y humor para reflexionar sobre la salud mental, los pensamientos y la relación que cada persona mantiene consigo misma.

A él se sumará Silvia Congost, psicóloga especializada en autoestima, dependencia emocional y relaciones personales. Con más de veinte años de experiencia profesional, aportará una perspectiva psicológica sobre cómo interpretamos y gestionamos las experiencias que vivimos, así como las herramientas que podemos desarrollar para afrontar las distintas circunstancias de la vida.

La presencia de estos tres ponentes refuerza la apuesta de Despertar Emociones por combinar experiencias personales, humor y conocimiento profesional para acercar el bienestar emocional al público.

Creado en 2016 por Cristina Gómez, Despertar Emociones se ha consolidado como un encuentro de referencia en Palma en los ámbitos del bienestar emocional y el desarrollo personal. A lo largo de sus distintas ediciones, el evento ha reunido a destacados nombres de la divulgación, la motivación, la psicología y el crecimiento personal, entre ellos Mario Alonso Puig, Víctor Küppers, Álex Rovira, Albert Espinosa, Irene Villa, Anne Igartiburu, Isabel Rojas-Estapé y Patri Psicóloga.

La novena edición volverá a poner el foco en la capacidad de las personas para comprender sus emociones y afrontar las dificultades desde nuevas perspectivas. En este contexto, el estreno de Alzar el duelo sitúa a Paz Padilla como una de las protagonistas de una jornada que busca reivindicar el humor no solo como fuente de entretenimiento, sino también como una herramienta para afrontar la vida.