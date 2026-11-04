Los comerciantes de las Setas cifran en un 40% las pérdidas por la acampada y exigen su desalojo inmediato

Los comerciantes y hosteleros del entorno de las Setas de Sevilla han alertado del impacto económico que está provocando la acampada de protesta instalada en la Plaza de la Encarnación. El sector cifra en un 40% las pérdidas que están sufriendo los establecimientos de la zona y reclama a las administraciones que pongan fin a una situación que, según advierten, amenaza la continuidad de numerosos negocios.

El tejido empresarial considera que la concentración está teniendo consecuencias directas sobre la actividad comercial y la afluencia de clientes. Los empresarios aseguran que algunos compradores están evitando acercarse al entorno de la acampada, lo que repercute especialmente en los establecimientos que dependen del tránsito de peatones y de las compras presenciales.

A las pérdidas económicas se añaden las quejas por los problemas de convivencia, limpieza e higiene que, según denuncian los comerciantes, se están produciendo en las calles próximas a la protesta. Los empresarios han expresado su preocupación por las condiciones de insalubridad que presentan algunos espacios del entorno y consideran que la situación está deteriorando la imagen de una de las zonas comerciales y turísticas más concurridas del centro de Sevilla.

Las organizaciones empresariales han querido dejar claro que respetan el derecho a la libertad de manifestación y expresión, al que reconocen como uno de los pilares fundamentales del sistema democrático. Sin embargo, sostienen que el ejercicio de este derecho debe ser compatible con el desarrollo de la actividad económica, la convivencia vecinal y el respeto al resto de ciudadanos.

Piden a la Subdelegación el desalojo

La Confederación Provincial de Comercio, Servicios y Autónomos de Sevilla (Aprocom) ha dado un paso más y ha solicitado formalmente a la Subdelegación del Gobierno que adopte las medidas necesarias para proceder a la retirada inmediata de la acampada. La organización justifica su petición en las consecuencias que está teniendo la protesta sobre los establecimientos comerciales de la zona.

Según Aprocom, la presencia de los participantes está provocando rechazo entre parte de los compradores, que optan por evitar el espacio y sus alrededores. El perjuicio no se limita a los negocios situados junto a las Setas, sino que también alcanza a las calles Laraña, Imagen, Puente y Pellón, José Gestoso y Regina.

La patronal recuerda que los comerciantes esperaban recuperar progresivamente la normalidad después de la finalización de las obras de repavimentación que habían afectado anteriormente a la zona. Sin embargo, considera que la acampada ha supuesto un nuevo obstáculo justo cuando los establecimientos confiaban en recuperar el tránsito de clientes.

La preocupación del sector aumenta, además, por la cercanía de varias fechas comerciales decisivas. El Black Friday, el puente de diciembre y, especialmente, la campaña de Navidad representan algunos de los periodos de mayor facturación para buena parte del comercio de proximidad. Los empresarios temen que, si la situación se prolonga durante las próximas semanas, el impacto sobre las ventas pueda agravarse y comprometer una parte importante de los ingresos anuales de los establecimientos.