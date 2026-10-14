El cachondeo de TVE con los acampados por la vivienda en Sevilla: «Yo soy la encargada de los free tours»

El programa ‘Al cielo con ella’, de La 1 de Radiotelevisión Española (RTVE), ha mostrado la acampada por la vivienda instalada en Las Setas de Sevilla en una conexión del periodista Rubén Avilés que ha dejado varios momentos llamativos. Durante su recorrido por el campamento, una de las jóvenes participantes ha explicado cómo se organizan los manifestantes y ha sorprendido al desvelar que existe una comisión encargada de organizar visitas guiadas: los conocidos como free tours.

Avilés ha conversado con Alba, una de las participantes en la protesta, quien ha asegurado que el barrio también sufre problemas relacionados con la gentrificación y ha denunciado que algunas de las tiendas de campaña habrían sido ocupadas sin permiso. A continuación, ha guiado al periodista por las instalaciones de la acampada y le ha mostrado un plano elaborado por uno de sus compañeros para identificar los distintos espacios.

Ha sido entonces cuando ha llegado uno de los momentos más llamativos de la conexión. Alba ha explicado que se encarga de organizar los recorridos turísticos por el campamento, una actividad que cuenta con su propia comisión, siendo ella misma «la encargada de los free tours».

Conectamos con Rubén Avilés para conocer la acampada de Sevilla desde dentro 👀 #AlCieloConElla ⭕ https://t.co/dT0qKmqhe7 https://t.co/RiBCanpVqP — La 1 (@La1_tve) October 13, 2026

En otro momento de la conexión, Rubén Avilés se ha detenido ante una imagen de Curro, la mascota de la Expo 92 de Sevilla. El periodista ha bromeado con la figura del popular pájaro y ha comentado: «Curro es el único pájaro que queremos; aquí no queremos buitres», en una referencia irónica que enlaza la mascota sevillana con las críticas a la especulación inmobiliaria que defienden los participantes en la acampada.

El recorrido ha continuado hasta una fuente a la que los participantes han bautizado como «la fuente de la resistencia». Allí, Avilés ha hablado con otra joven que también participa en la protesta y que ha defendido la experiencia de permanecer acampada para reivindicar el acceso a una vivienda.

«Luchar por una cosa que nos importa y que nos beneficia a todos, al final te hace sentirte bien también», ha afirmado la participante, que ha explicado que por fin había conseguido independizarse, aunque de una manera muy particular: acampando en plena Plaza de la Hoz de Sevilla.

«Yo ahora mismo por fin me he independizado», ha señalado, antes de bromear con que probablemente aquella sería la primera y última vez que podría hacerlo en el centro de Sevilla. La joven ha descrito su espacio en la acampada como su «metro cuadrado», que está amueblado y con electricidad.