Group14 elige Sagunto para fabricar el material de sus baterías de silicio: 150 millones de euros, 10 GWh y la promesa de cargar en menos de 10 minutos

La empresa estadounidense Group14 Technologies construirá en Sagunto (Valencia) su primera fábrica europea de material para baterías de silicio. Tendrá una capacidad inicial de 10 gigavatios hora (GWh) al año. Lo anunció el 29 de octubre, al cerrar una ampliación de capital de 150 millones de euros.

El dinero, unos 169 millones de dólares, lo pone un inversor nuevo cuyo nombre no se ha revelado. Con él, la ronda de financiación Serie D de la compañía supera los 665 millones de dólares, según la nota de prensa de Group14.

Diez gigavatios hora en Sagunto

La planta valenciana se llamará BAM-4, siglas en inglés de materiales activos para baterías. Fabricará SCC55, el compuesto de silicio y carbono con el que Group14 sustituye al grafito en el ánodo. El ánodo es el polo negativo de la batería, donde se guardan los iones de litio durante la carga.

La ficha de BAM-4 sitúa el inicio de las obras en 2028. Calcula unos 200 empleos durante la construcción y entre 150 y 200 cuando la fábrica funcione. Entre los clientes previstos cita a fabricantes europeos de celdas y a marcas de automoción, aeronáutica y electrónica, sin dar nombres.

España es el segundo país de Europa que más coches fabrica, y la empresa quiere su material junto a esas cadenas de suministro. «Para transformar de verdad la economía de la energía, los productores de materiales para baterías tienen que estar donde se fabrican las baterías», afirma Rick Luebbe, consejero delegado y cofundador de Group14 Technologies.

Según Luebbe, la expansión a España responde a su forma de trabajar: construir cerca de los clientes y asegurar suministros locales. El directivo describe BAM-4 como un «trampolín» para crecer en Europa mientras impulsa su expansión en Estados Unidos y Asia.

Silicio en lugar de grafito

Casi todas las baterías de litio actuales usan un ánodo de grafito. Group14 propone cambiarlo, del todo o en parte, por SCC55. El número indica que es la versión 55 de su fórmula, según la página de tecnología de la empresa.

Con ese cambio, la compañía asegura que una batería almacena hasta un 50 % más de energía que una de iones de litio convencional. También afirma que puede cargarse en menos de 10 minutos. Son datos de la propia empresa, que esa página no acompaña de condiciones de prueba.

Group14 presenta su material SCC55 de silicio y carbono para baterías. Vídeo: Group14 Technologies

El silicio tiene un punto débil conocido: se hincha al cargarse y la batería se degrada antes. En junio de 2025, Group14 reunió datos de más de 20 clientes. Sus celdas superaban de forma constante los 1.500 ciclos de carga y, en algunos casos, los 3.000.

«1.500 ciclos es el nuevo 1.000», resumió entonces Luebbe en la nota sobre esos resultados. Hoy el material ya va en móviles, drones, hiperdeportivos y aeronaves eléctricas de despegue vertical. La empresa dice protegerlo con más de 200 patentes.

Corea ya produce, Moses Lake espera

Sagunto será la tercera fábrica a gran escala de la compañía. La primera en funcionar ha sido BAM-3, en Sangju (Corea del Sur), con 2.000 toneladas de SCC55 al año. Esa producción equivale a unos 10 GWh de baterías, según el comunicado de marzo de 2026.

En aquel anuncio, Group14 citaba como socios comerciales a ATL, Molicel, Sionic Energy, InoBat y V4Smart. Su director técnico y cofundador, Rick Costantino, presentó Sangju como la prueba de su liderazgo en el silicio para baterías.

La segunda gran planta, BAM-2, tendrá dos módulos de 10 GWh en Moses Lake (Washington). Debería empezar a producir en la primera mitad de 2027. Desde 2021, una planta piloto en Woodinville, BAM-1, ya ha servido SCC55 a más de 150 clientes.

Con Corea, Estados Unidos y España, la capacidad prevista a corto plazo llega a 40 GWh. Para la próxima década, la empresa habla de desplegar «cientos de gigavatios hora».

Sagunto suma otra pieza de baterías

El municipio ya acoge la gigafactoría de celdas de PowerCo, la filial de baterías del grupo Volkswagen. Volkswagen acordó vender el 49 % de esa planta a la china Gotion por 1.100 millones. Group14 no menciona a PowerCo en su anuncio, así que no consta ningún acuerdo entre ambas.

La carrera europea por las baterías también se juega en la química de cada celda. Lo muestran el plan de BYD para su primer coche con batería de estado sólido o la nueva batería LFP china de más de 200 Wh/kg.

Obras en 2028 e inversor anónimo

Entre el anuncio y la primera tonelada fabricada en Sagunto quedan varios años. Las obras no empezarían hasta 2028 y no hay fecha para el arranque de la producción. Tampoco se conocen la parcela exacta ni posibles ayudas públicas.

Sigue sin saberse quién aporta los 150 millones ni qué clientes europeos comprarán el material. Las cifras de energía, carga y ciclos proceden de Group14 y de sus clientes, sin una evaluación independiente publicada.

El anuncio se ha publicado en la sala de prensa de Group14 Technologies el 29 de octubre de 2026.

Crédito de la imagen: Group14 Technologies.