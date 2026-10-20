Tenía 14 años y araba un campo en Idaho: así se le ocurrió a Philo Farnsworth, el inventor de la televisión electrónica, enviar imágenes línea a línea

Philo T. Farnsworth, al que el archivo de la fundación de la Television Academy presenta como el inventor de la televisión electrónica, tuvo la idea con 14 años, en el verano de 1921, mientras araba un campo del rancho familiar en Rigby (Idaho, Estados Unidos). Pensó que una imagen podía descomponerse en líneas y enviarse una tras otra, y esa idea acabó en la patente estadounidense 1.773.980, solicitada el 7 de enero de 1927 y concedida el 26 de agosto de 1930.

El National Inventors Hall of Fame considera que sus inventos electrónicos hicieron posible la industria actual de la televisión.

Un campo arado en Rigby (Idaho)

Farnsworth nació el 19 de agosto de 1906 en una cabaña de troncos en Beaver (Utah). En 1918 su familia, mormona, se trasladó al rancho de un tío en Rigby, que tenía electricidad, según el homenaje que le dedica la Television Academy. Allí se convirtió en el electricista del rancho y, en revistas de ciencia, leyó cómo se intentaba transmitir imágenes con mecanismos.

Aquellos sistemas usaban discos perforados o espejos giratorios para dividir la imagen en líneas, explica la Linda Hall Library, una biblioteca de ciencia e ingeniería de Kansas City. Esas piezas en movimiento limitaban la velocidad y la resolución. La alternativa del chico fue hacerlo todo con electrones, que se pueden desviar a enorme velocidad con campos magnéticos.

Su viuda, Elma Farnsworth, a quien llamaban Pem, contó en el archivo de la fundación de la Television Academy que la idea le llegó «como un rayo»: podía escanear la imagen como se lee un libro, de una línea a la otra.

El dibujo en la pizarra de Justin Tolman

En 1922, Farnsworth explicó su sistema a Justin Tolman, su profesor de química en el instituto de Rigby, y le entregó un dibujo, según la oficina histórica del estado de Indiana. Era el esquema de un tubo de cámara que convertía la imagen en un patrón de cargas eléctricas que unas bobinas magnéticas leerían línea a línea. En el receptor, un tubo de rayos catódicos la reconstruiría barriendo una pantalla de fósforo con un haz de electrones.

Tolman le animó a seguir y guardó aquel dibujo, que una década después sería una prueba en el pleito de patentes.

La patente 1.773.980 y la primera línea en pantalla

En 1926, los recaudadores de fondos George Everson y Leslie Gorrell invirtieron 6.000 dólares en la idea, y Farnsworth y Pem montaron un laboratorio en el número 202 de Green Street, en San Francisco.

El documento que conserva la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos registra la patente como concedida el 26 de agosto de 1930 a Philo T. Farnsworth, vecino de Berkeley, y cedida a Television Laboratories, Inc., de San Francisco. En el texto, Farnsworth sostiene que los intentos previos solo daban, en el mejor de los casos, una tosca silueta en movimiento, porque sus piezas mecánicas no podían moverse a la velocidad necesaria.

El 7 de septiembre de 1927, con la cámara en una habitación y el receptor en otra, el equipo vio aparecer la primera imagen: una línea recta. Pem recordó, según la Television Academy, que su marido estaba emocionado y que se limitó a decir: «Bueno, ahí tienes la televisión». Farnsworth tenía 21 años, recuerda el National Inventors Hall of Fame.

Después llegaron otras figuras sencillas, como un triángulo y el signo del dólar, que hizo gracia a los banqueros que financiaban el proyecto, según la Linda Hall Library.

Elma Farnsworth habla de la primera televisión electrónica en su entrevista para el archivo de la Television Academy Foundation. Vídeo: FoundationINTERVIEWS

RCA, Zworykin y la batalla por las patentes

David Sarnoff, presidente de la Radio Corporation of America (RCA), veía la televisión como la sucesora natural de la radio. «La Radio Corporation no paga derechos de patente, los cobra», declaró, según la Television Academy.

Sarnoff contrató a Vladimir Zworykin, ingeniero de Westinghouse que había solicitado en 1923 la patente de un tubo de cámara. En mayo de 1932, RCA abrió un procedimiento de interferencia, el trámite que decide quién inventó algo primero, porque sostenía que la patente de Farnsworth chocaba con esa solicitud, según la Linda Hall Library.

Los abogados de Farnsworth recurrieron a Tolman y al dibujo de 1922. Tras tres años de litigio, la resolución de 1935 fue favorable al inventor, y en 1939 RCA aceptó pagarle derechos por usar sus patentes, algo sin precedentes en la empresa. La Television Academy cifra en un millón de dólares el pago inicial.

Un nombre que el público no reconoció

En agosto de 1934, Farnsworth había hecho en el Franklin Institute de Filadelfia la primera demostración pública de un sistema de televisión totalmente electrónico. Entonces pocos tenían televisor y no había normas de emisión, en una época en la que la televisión no se veía como un invento con futuro.

Según la Television Academy, recibió en total más de 165 patentes estadounidenses sobre televisión, pero su empresa no pudo competir con RCA, Philco y otros fabricantes. El 3 de julio de 1957 apareció en el concurso I’ve Got a Secret y ningún miembro del panel le reconoció.

Lo que esta historia no demuestra

La escena del campo arado se conoce por relatos posteriores, como el de su viuda, y no por un documento de 1921. RCA llegó a poner en duda que Farnsworth tuviera 14 años cuando se le ocurrió la idea, según la Television Academy. La prueba más antigua es el dibujo de 1922 que guardaba Tolman.

La propia Linda Hall Library advierte de que «la televisión tuvo muchos padres». Pioneros como John Logie Baird hicieron demostraciones con aparatos mecánicos herederos del disco de Nipkow, patentado en 1884.

El disector de imagen, el tubo de cámara de Farnsworth, tampoco era perfecto. El propio Zworykin informó a Sarnoff de que necesitaba luces muy intensas, un hueco que cubrió el iconoscopio de RCA. Y las fuentes no coinciden en las fechas del pleito: la Linda Hall Library lo hace empezar en 1932, y la Television Academy sitúa el inicio de la disputa en 1934.

El testimonio de Elma Farnsworth está en el archivo de entrevistas de la Television Academy Foundation.

Crédito de la imagen: Harris & Ewing / Library of Congress.