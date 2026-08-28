Romina Di Lorenzo y Gabriel Spatz: la historia de coraje, tapas y éxito hostelero en el corazón de Málaga

La hostelería es, en esencia, el arte de convertir un espacio vacío en un punto de encuentro donde se fraguan las historias de una ciudad. No se trata sólo de cocinar o servir, sino de comprender que cada plato es un vehículo de memoria y que cada mesa es un escenario donde se celebra la vida. En este sector, el éxito rara vez es fruto de la casualidad; es el resultado de un equilibrio preciso entre la resiliencia ante la adversidad y la capacidad inagotable de reinventarse cuando el mercado, o incluso el destino, parecen cerrar todas las puertas. Es, en última instancia, una vocación de servicio que exige alma, valentía y esa mirada estratégica que solo tienen quienes saben que, tras cada gran proyecto, siempre late el esfuerzo humano.

Hoy, quiero acercarles a la trayectoria de dos personas cuya vida parece sacada de un guion cinematográfico, pero cuya realidad es el reflejo del esfuerzo y la perseverancia. Hablo de Romina Di Lorenzo, de Buenos Aires, y Gabriel Spatz, de origen alemán. Un matrimonio de empresarios que, hace 18 años, dejó atrás su Buenos Aires querido para conquistar, plato a plato, el corazón de Málaga.

La clave del éxito: cuando la profesionalidad se sirve con calidez y cercanía

Confieso que cada vez que me siento a la mesa con Romina, el reloj parece detenerse. Entre plato y plato, y copa de vino en mano, disfruto de una charla que va mucho más allá de lo puramente empresarial. Es ahí, en la cercanía de la sobremesa, donde realmente descubres a la persona detrás del éxito: una mujer de una profesionalidad arrolladora, cuyos conocimientos sobre el sector hostelero sólo son comparables con esa calidez que te hace sentir que, más que en un restaurante, estás en casa de una amiga.

El inicio de un viaje sin retorno

A veces, el destino no es un lugar al que llegas, sino el lugar donde decides reinventarte. Romina, abogada de formación, y Gabriel, con alma de hostelero desde joven, vivían en una Argentina donde la crisis económica obligaba a replantearse todo. Gabriel ya sabía lo que era luchar: en Buenos Aires, ante la amenaza de una gasolinera que le quitaba clientela, decidió abrir la primera parrilla 24 horas. Aquel local se convirtió en un refugio para músicos, taxistas y gente de la noche, una fórmula de éxito que, lamentablemente, la macroeconomía argentina de entonces no permitió expandir como merecía.

Fue entonces cuando, mirando al futuro y pensando en el crecimiento de sus hijos, decidieron cruzar el charco. ¿Por qué Málaga? Por ese azar bendito que, en forma de amigo de la infancia, les señaló la Costa del Sol como hogar.

2008: el nacimiento de una filosofía

Málaga, 2008. Calle Cárcer, 8. Junto al Teatro Cervantes. Allí, con apenas nueve mesas, abrieron El Tapeo de Cervantes. Al principio, el choque fue cultural: «Nos costó entender que el malagueño busca en la calle lo que se come en casa: croquetas, ensaladilla rusa, albóndigas…», me confiesa Gabriel. Pero lejos de rendirse, optaron por la pedagogía a través del sabor. Introdujeron una cocina creativa, con producto local, pero con un giro en formato tapa. Ese atrevimiento fue su pasaporte al éxito. Al cabo de dos años, la gente ya no sólo buscaba la comida tradicional, buscaba la propuesta de Romina y Gabriel.

Crecimiento y agradecimiento: de Mesón de Cervantes a Descorche

El éxito trae consigo la capacidad de construir. En 2012 llegó El Mesón de Cervantes. La fórmula era clara: misma calidad, mismo mimo por el producto, pero en un entorno más divertido, de risas y de barullo acogedor.

Pero este matrimonio siente Málaga como propia, y el agradecimiento es parte de su ADN. Así nació Descorche Málaga, un wine bar pensado para fomentar el consumo de vino local, ese gran desconocido a veces fuera de nuestras fronteras. Hoy, su carta es una oda a la viticultura malagueña, a la española y al viejo mundo, integrando incluso vinos naturales que han cautivado a los paladares más exigentes.

Pampa Grill: la esencia argentina y el toque nacional

No podían olvidar sus raíces. Por eso, Pampa Grill es su guiño al alma porteña. Ubicado en el corazón de Málaga, este asador es un viaje sensorial. Desde el acento del camarero que te recibe hasta la música de fondo y, por supuesto, los cortes de carne que te sirven, todo es Argentina en estado puro a los mandos del maestro parrillero Agustín de La Peña. Es, posiblemente, el rincón donde mejor se entiende la conexión entre dos mundos que, aunque distantes geográficamente, se abrazan familiarmente en la mesa.

Este 2026, la apuesta ha sido El Nacional, un proyecto ambicioso junto al carismático chef malagueño Álvaro Ávila. Su misión es clara: devolver al malagueño al centro de la ciudad, recuperar la cultura de barra e interpretar recetas tradicionales con la creatividad desbordante que caracteriza a Álvaro.

La pandemia: un reto, una oportunidad y un salto a Copenhague

La historia de Romina y Gabriel alcanzó su punto álgido durante el confinamiento de 2020. Con sus restaurantes cerrados y la incertidumbre golpeando fuerte, ocurrió algo extraordinario. Sus clientes daneses (amplia comunidad residente en Málaga), fieles a El Tapeo de Cervantes, quisieron ayudarles. Ellos rechazaron cualquier ayuda económica, pero de la conversación surgió una idea brillante: ¿por qué no llevar el sabor de Málaga a Copenhague?

Lo que siguió es digno de estudio. Amigos y clientes se movilizaron para buscar el local ideal. Gabriel, desde Málaga, buscaba y validaba ubicaciones, con sus amigos, deseosos de poder disfrutarlo en su ciudad. Cuando encontraron el local perfecto junto al Det Ny Teatro, Gabriel no lo dudó: voló hacia allí y alquiló el local. Trasladaron sus mesas, sus vitrinas y, sobre todo, su alma. Consiguieron que sus proveedores españoles de carne, pescado y vino entregaran directamente en la capital danesa. Comer en El Tapeo de Cervantes de Copenhague es exactamente la misma experiencia que hacerlo en Málaga.

Romina di Lorenzo, el rostro y la gestión

No puedo cerrar este reportaje sin mencionar a Romina. Aquella abogada que renunció a su profesión para ayudar en el negocio familiar, al lado de su marido, descubrió que su verdadera vocación es la hospitalidad, esa capacidad de relacionarse con la gente y hacer que el cliente se sienta en casa. Hoy, su labor se extiende a la representación del sector desde la vicepresidencia de MAHOS, la Asociación de Hosteleros de Málaga, donde trabaja incansablemente por el futuro de esta industria.

Romina y Gabriel son la prueba de que el éxito no es cuestión de suerte, sino de coraje, de saber leer el mercado y, sobre todo, de no perder nunca la esencia. Gracias por hacernos disfrutar de vuestra cocina, de vuestros vinos y, sobre todo, de vuestra increíble historia.