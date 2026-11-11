Mazda confirma que la demanda de los nuevos lanzamientos de coches 100% eléctricos están superando las expectativas de mercado y la compañía se ha visto obligada a aumentar los pedidos de estos modelos a fábrica para el mercado español. Aunque los vehículos electrificados representan todavía el 10% de sus ventas, la firma japonesa confía en el potencial de crecimiento de esta tecnología y en el interés cada vez mayor de los conductores españoles en plena escalada de precio de los combustibles.

Así lo ha confirmado Ignacio Beamud, presidente y consejero delegado de Mazda Automóviles en España, en una entrevista para OKDIARIO, en la que el directivo vallisoletano ha explicado cuáles son los principales retos a los que se enfrenta el fabricante automovilístico antes de cerrar el año.

Pregunta: Estamos terminando el año y Mazda ha presentado muy buenas previsiones para 2026. ¿Creéis que vais a cumplir los objetivos?

Respuesta: Lo estamos cumpliendo mes a mes. A principios de año hablábamos de una cifra total de 21.500 unidades y nuestro objetivo ahora está en cerrar el año con 23.000 coches, con un crecimiento superior al que teníamos previsto. Con datos del cierre de mes, hemos entregado 18.500 vehículos, hemos crecido un 19% y alcanzamos una cuota de mercado de alrededor del 1,82%.

Nuestra previsión es acelerar en los dos meses que quedan, noviembre y diciembre, para llegar a esos 23.000 coches y a un crecimiento del 21% respecto a las cifras del año pasado. Si no pasa nada raro y el mercado mantiene su evolución, estoy convencido de que vamos a conseguirlo.

P: Después de todo lo que ha ocurrido en 2026, ¿cómo se presenta 2027 para Mazda?

R: La previsión que hacemos es la de un mercado muy plano respecto a 2026. No esperamos grandes crecimientos y en Mazda tenemos una visión similar. Si este año cerramos con 23.000 coches, estaremos muy cerca de rozar nuestro récord histórico, que fue de 23.178 unidades en 2019.

Para 2027 esperamos repetir esas 23.000 unidades. Para nosotros es muy importante no crecer, sino consolidar. Es importante mantener una velocidad de crucero estable, regular, respirar y quizá en 2028 y los años posteriores dar otro salto. Nuestra ambición en el plan estratégico es alcanzar las 25.000 unidades antes de 2030. Probablemente en 2027, por las condiciones del mercado, no lo lograremos, pero repetir el resultado de este año sería una excelente noticia.

P: ¿Cuáles son los factores que están permitiendo a Mazda alcanzar estas cifras y acercarse a sus récords históricos?

R: Nosotros siempre decimos que hay tres factores muy importantes. El primero es nuestra oferta de tecnologías y modelos. Tenemos nuevos modelos en los que ofrecemos un abanico de tecnologías que se adaptan a las necesidades de cada cliente: desde un híbrido convencional hasta híbridos enchufables. Ahora tenemos dos eléctricos y también microhíbridos, tanto de gasolina como diésel. Esa variedad nos está ayudando muchísimo a ofrecer a cada cliente la tecnología que necesita.

También hay una razón muy importante detrás de nuestro crecimiento: nuestra entrada en el canal de empresas. Tradicionalmente, a lo largo de nuestros 26 años de historia en España, hemos sido una marca muy enfocada al cliente particular. Hemos puesto en marcha un plan para empezar a trabajar con empresas y flotas.

El segundo factor es el tipo de marca que somos. Tenemos una aceptación especial entre el público español por ser una marca japonesa basada en valores como la calidad, la fiabilidad y otros aspectos muy profundos, como el diseño y la atención al cliente. En un mercado extremadamente competitivo, donde operan más de 110 fabricantes y se venden 1,2 millones de coches, creemos que eso es importante.

Por último, hay algo en lo que estoy personalmente obsesionado: la atención y el servicio al cliente. Queremos ofrecer cada vez más productos y servicios que sean convenientes para el consumidor y que le ayuden a tomar decisiones o a resolver cualquier problema que pueda tener con la marca, tanto en la posventa como durante la compra.

P: ¿Qué cuota representan actualmente los coches electrificados en vuestras ventas?

R: Somos una marca que llegó tarde al mundo de los eléctricos, pero hemos dado pasos firmes y seguros. Actualmente, los coches electrificados representan el 10% de nuestras ventas. Si lo comparamos con el mercado, que probablemente terminará 2026 en torno al 24% entre híbridos enchufables y eléctricos, todavía tenemos recorrido.

Estamos construyendo nuestro volumen con coches como el CX-30 y el CX-5, modelos de mucho volumen que vendemos bien tanto en el canal de particulares como en el de empresas. Pero estamos muy sorprendidos con la demanda de los eléctricos. Están suponiendo un éxito y estamos reclamando producción a fábrica tanto del Mazda6e como del CX-6e, porque estamos notando esa tendencia del cliente español a adoptar la electrificación, quizá motivada también por los precios del combustible.

P: ¿También está ayudando que los precios de los coches eléctricos sean ahora más competitivos?

R: Sin duda. Además, estamos ofreciendo precios que ya no son los de los eléctricos de hace algunos años. Fíjate, en el nuevo Mazda6: el precio de partida, sin descuentos ni ayudas del Plan Auto Plus, es de 44.725 euros. Por solo 1.650 euros más puedes dar el salto a la versión tope de gama, que ya no admite más equipamiento salvo accesorios.

Estamos hablando de precios de tarifa de entre 44.000 y 46.000 euros. Si descontamos las promociones, la financiación e incluso el certificado de ahorro energético, que supone un descuento de 1.000 euros y que gestionamos con nuestro socio Repsol, hablamos de precios significativamente inferiores a los 40.000 euros. Hace unos años era inviable encontrar un coche de estas características a ese precio.

P: ¿Cómo están funcionando las nuevas ayudas a la compra de coches eléctricos? ¿Creéis que el Gobierno debería incrementar la dotación de fondos teniendo en cuenta que se están agotando?

R: Creemos que han funcionado mejor que las anteriores ediciones, sobre todo por la centralización, por sacar de la ecuación a las comunidades autónomas y por la activación de los fondos. En ese sentido, creemos que ha funcionado mejor, aunque todavía hay mucho recorrido de mejora.

Lo que nos preocupa, lógicamente, es la incertidumbre política. No sabemos qué va a ocurrir y creemos que esta situación puede generar incertidumbre. Por eso, estamos preparados para que, en el momento en que se agoten los fondos, lanzar nuestro propio programa, que se llamará Mazda Plus. Será un programa que garantizará una ayuda de 4.500 euros para la compra de coches eléctricos, sin límites ni condiciones. Una ayuda directa para que el cliente no tenga que pensárselo dos veces ni paralice su decisión de compra porque se hayan acabado las ayudas públicas.

P: Prácticamente, cada mes llega una nueva marca al mercado español, especialmente fabricantes chinos. ¿Cómo está afectando esta competencia a Mazda?

R: Lógicamente, esto afecta a todo el mercado, pero nosotros seguimos creciendo en cuota. Estamos consiguiendo una porción más grande de la tarta, por lo que diría que nos está afectando menos que a otras marcas.

No podemos desestimar el impacto que tiene en el mercado, pero seguimos creciendo. En octubre creo que hemos sido la segunda marca no china que más ha crecido en el mercado español, tanto en el conjunto del mercado como en el canal de particulares.

Estamos muy contentos con cómo está funcionando. Siempre decimos que, en momentos de incertidumbre, la gente también necesita buscar un puerto seguro, un lugar donde recalar. Creo que nosotros somos ese tipo de marca: una compañía consolidada en el mundo, en Europa y en España, con una red de concesionarios muy amplia y unos niveles de satisfacción de nuestros clientes altísimos.

P: Japón ha pedido a la Unión Europea que considere los coches japoneses como made in Europe para el beneficio de nuevos incentivos, teniendo en cuenta el potencial de sus fabricantes en el continente, y que no se les excluya, como se plantea con los chinos. ¿Os animaría a traer producción a Europa?

R: No tenemos pensado traer producción desde Japón a Europa, pero no por una cuestión política, sino sencillamente porque los números no salen. En Europa vendemos 200.000 coches. Justificar una fábrica de Mazda en Europa, que necesitaría un volumen de unas 350.000 unidades, sería muy difícil porque necesitaríamos vender muchos más vehículos en el continente.

Dentro de las marcas japonesas, somos de las que más volumen pueden vender en Europa, junto con Toyota y Nissan, pero la ecuación no da para montar una fábrica aquí.

Tenemos nuestras fábricas repartidas por el mundo, en México, Tailandia, Japón y Estados Unidos, y es un potencial que tenemos que aprovechar. Mazda no puede pensar en su estrategia de producción exclusivamente desde Europa.