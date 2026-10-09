Mazda CX-6e: el SUV eléctrico que trae el diseño Kodo y el ‘Jinba Ittai’ a la era de la electrificación

El nuevo Mazda CX-6e es la última incorporación a una gama europea de modelos totalmente eléctricos que no deja de crecer, y llega para demostrar que la electrificación no tiene por qué renunciar al diseño emocional ni al placer de conducción. Es un SUV de tamaño medio y silueta atlética que representa la interpretación más artística del lenguaje de diseño Kodo (Alma del movimiento).

Forma parte de la estrategia multisolución de la compañía, que apuesta por que los vehículos eléctricos convivan con otras tecnologías para responder a las necesidades reales de movilidad. En un mercado donde muchos eléctricos buscan ser similares, Mazda propone una alternativa con personalidad propia y auténtica inspiración japonesa.

Esta “electrificación según Mazda” llegó a los concesionarios europeos en agosto de 2026, y lo hizo con una propuesta pensada específicamente para las expectativas de los conductores europeos.

100% eléctrico, 100% Mazda

El CX-6e mantiene la filosofía Jinba Ittai, la conexión natural entre conductor y coche, gracias a su tracción trasera: un motor eléctrico de 190 kW (258 CV) y 290 Nm que lo lleva de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos. El Centro Europeo de I+D de Mazda, en Oberursel (Alemania), ha afinado chasis, dirección, frenos y respuesta del acelerador para las carreteras del continente, y el conductor puede elegir entre tres modos de conducción –Normal, Sport e Individual– y varios niveles de frenado regenerativo.

Diseño que se diferencia de lo convencional

Su frontal luce la parrilla en forma de ala de Mazda, con secuencias de luz que se activan al abrir el coche y al cargar la batería, y su paleta reúne siete colores, con el Nightfall Violet –entre el púrpura y el casi negro según la luz– como protagonista, junto al emblemático Soul Red Crystal. A ellos se suman unas tomas de aire aerodinámicas, unos retrovisores en forma de aleta de tiburón y un techo flotante en negro.

“Nuestro objetivo era crear un diseño humano, capaz de transmitir emociones incluso en esta era ecléctica”, explica Jo Stenuit, director de diseño de Mazda Motor Europe. Es un diseño concebido por equipos europeos y japoneses para clientes que buscan diferenciarse y no seguir las tendencias dominantes del segmento.

Por dentro, el habitáculo se inspira en el ma, el concepto japonés que da valor al espacio vacío: superficies despejadas, donde cada mando cumple una función clara, y un techo panorámico de 1,05 m² de serie. Con 4,85 metros de largo, ofrece un maletero de 468 litros (hasta 1.434 con los asientos abatidos) más otro delantero de 80 litros. La tapicería Maztex, alternativa de Mazda al cuero, viste todo el habitáculo, y el acabado Takumi Plus añade un bitono amatista y blanco con asientos calefactados y ventilados delante y detrás.

Tecnología que entiende a las personas

La innovación del CX-6e no busca impresionar por su complejidad, sino hacer la experiencia más natural, con el “omotenashi” –la hospitalidad japonesa– como punto de partida. Al detectar la llave, el coche desbloquea las puertas, saluda con un patrón luminoso y retrocede diez centímetros el asiento del conductor. Después llegan:

Pantalla de 26 pulgadas y resolución 5K más Head-Up Display para la navegación.

Voz y gestos: Hey Mazda para el climatizador o la iluminación ambiental de 256 colores, y siete gestos con la mano para, por ejemplo, activar la ruta a casa.

Hey Mazda para el climatizador o la iluminación ambiental de 256 colores, y siete gestos con la mano para, por ejemplo, activar la ruta a casa. Retrovisores digitales (Takumi Plus), con un campo de visión un 30% más amplio, y sistema de sonido de 23 altavoces.

Modos del vehículo : Pet Comfort, Descanso, Relax y Túnel de lavado ajustan varias funciones con una sola orden.

: Pet Comfort, Descanso, Relax y Túnel de lavado ajustan varias funciones con una sola orden. Apps conectadas: gestión remota de temperatura y carga, acceso compartido para hasta tres usuarios y planificación de recargas en cientos de miles de puntos públicos.

Más tiempo conduciendo y menos esperando

Su batería LFP de 78 kWh homologa hasta 484 km de autonomía WLTP y admite carga rápida de hasta 200 kW: del 10 al 80% en unos 24 minutos, y hasta 241 km de autonomía recuperados en 15 minutos, según la marca. Suma una bomba de calor de serie, que mantiene la batería a su temperatura óptima durante la carga, y una capacidad de remolque de hasta 1.500 kg.

En casa, el cargador integrado admite corriente alterna trifásica de 11 kW. El consumo homologado en ciclo combinado es de 18,9 a 19,4 kWh/100 km, con emisiones de 0 g/km de CO₂; la autonomía real puede variar según el equipamiento y otros factores.

Un SUV premium que desafía las reglas del segmento

Todos los CX-6e llevan de serie nueve airbags, Smart Brake Support, mantenimiento de carril de emergencia, control de ángulo muerto y un sistema de detección interior infantil que avisa si se baja del coche sin haber visto a un niño en las plazas traseras.

La marca subraya un equipamiento muy completo desde el acabado de acceso y prevé uno de los mejores valores residuales de su categoría. El CX-6e combina diseño, tecnología, espacio, prestaciones eléctricas y equipamiento premium en una propuesta altamente competitiva, y demuestra que acceder a un SUV eléctrico de diseño, tecnología avanzada y calidad percibida elevada no tiene por qué implicar pagar más: una propuesta que une racionalidad económica y atractivo emocional.

Precio y disponibilidad

El Mazda CX-6e ya está disponible desde 37.615 euros con campañas y ayudas aplicables, y la versión más equipada, Takumi Plus, desde 41.065 euros. Mazda ofrece además financiación desde 220 euros al mes con FlexiOpción y renting desde 654 euros al mes + IVA.

Con el CX-6e, Mazda deja claro que su apuesta por la electrificación no renuncia al diseño, ni al placer de conducir, ni a esa artesanía japonesa que ha definido a la marca durante décadas. Solo cambia lo que hay bajo el capó.