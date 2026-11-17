En España, el uso del cinturón de seguridad es obligatorio 1974, aunque inicialmente la norma solo afectaba a los conductores que circulaban por carretera. Hubo que esperar hasta 1992 para que la obligación se extendiera a todos los ocupantes del vehículo y también a los desplazamientos por ciudad. «Debes llevar el cinturón bien ceñido al cuerpo. Es por ello que no debes utilizar pinzas o ropa demasiado voluminosa. Las pinzas y las prendas muy gruesas restan eficacia al cinturón y facilitan que choques contra cualquier parte del vehículo», recomienda la DGT.

En Europa, se calcula que entre el 25% y el 50% de los ocupantes de turismos que fallecen en accidentes de tráfico no llevaban abrochado el cinturón de seguridad. En cuanto a los menores, únicamente entre el 20% y el50 % viajan correctamente sujetos mediante los sistemas de retención infantil. Según el Observatorio Europeo de Seguridad Vial (ERSO), se podrían evitar alrededor de 900 muertes al año en el continente si el 99% de los conductores y pasajeros utilizara adecuadamente estos dispositivos de protección.

Obligatoriedad del cinturón de seguridad

El artículo 13.4 del Real Decreto Legislativo 6/2015 recoge expresamente que «el conductor y los ocupantes de los vehículos están obligados a utilizar el cinturón de seguridad» y establece que deben llevarlo «debidamente abrochados» durante todo el trayecto. Por su parte, el artículo 76.h de la Ley de Tráfico, que considera infracción grave no utilizar el cinturón de seguridad o hacerlo de forma incorrecta. La multa prevista es de 200 euros para cualquier ocupante del vehículo. Además, cuando quien comete la infracción es el conductor, se le retiran cuatro puntos del permiso.

La normativa sólo contempla algunas excepciones en las que está permitido circular sin el cinturón abrochado, como durante las maniobras de marcha atrás o estacionamiento, o cuando existe una exención justificada por motivos médicos graves o discapacidad.

Luis Martínez, ingeniero del Instituto Universitario del Automóvil (INSIA), advierte de las consecuencias de llevar la banda superior fuera del hombro»podría provocar un impacto de la cabeza con el parabrisas o el salpicadero, llegando a producir conmociones cerebrales y severas lesiones cervicales debido a la hiperextensión del cuello». Mientras, el «efecto submarino» se produce cuando el cuerpo del ocupante del vehículo se desliza por debajo de la banda abdominal, una situación muy peligrosa por tres razones: «aumenta el riesgo de chocar contra el salpicadero o el volante, coloca el cinturón sobre el abdomen, lo que provoca lesiones internas graves, y el deslizamiento del cuerpo puede hacer que se estrelle contra la parte baja del habitáculo sufriendo graves lesiones, sobre todo en las piernas».

«Para que funcione correctamente, el cinturón debe llevarse sobre las partes duras del cuerpo, apoyado en la clavícula, a medio camino entre el hombro y el cuello y sobre las crestas ilíacas en la pelvis, nunca sobre el abdomen. El cinturón de tres puntos cuenta con una banda superior (torácica) y una banda inferior (pélvica); ambas deben estar ajustadas al cuerpo sin holgura. No deben usarse accesorios como cojines bajo el asiento ni llevar las bandas retorcidas», recuerda la DGT.

La Estrategia Española de Seguridad Vial 2030 incluye entre sus principales objetivos la aplicación de un criterio de «tolerancia cero frente a las conductas de riesgo» al volante. Para avanzar en esta línea, la DGT intensificará las tareas de vigilancia y control con el fin de reducir tanto el número como la gravedad de los accidentes relacionados con los principales factores de riesgo: los excesos de velocidad, el consumo de alcohol y otras drogas, el incumplimiento de las medidas de seguridad y el uso del teléfono móvil.

Ley de Tráfico

«El conductor y los ocupantes de los vehículos estarán obligados a utilizar, debidamente abrochados, los cinturones de seguridad homologados, tanto en la circulación por vías urbanas como interurbanas. Esta obligación, en lo que se refiere a los cinturones de seguridad, no será exigible en aquellos vehículos que no los tengan instalados. En todo caso, los menores de edad de estatura igual o inferior a 135 centímetros deberán utilizar sistemas de retención infantil y situarse en el vehículo de acuerdo con lo dispuesto en los apartados siguientes», determina el artículo 117 del Reglamento General de Circulación.

Por su parte, el artículo 119 establece una serie de exenciones. «No obstante lo dispuesto en el artículo 117, podrán circular sin los cinturones u otros sistemas de retención homologados:

Los conductores, al efectuar la maniobra de marcha atrás o de estacionamiento.

Las personas provistas de un certificado de exención por razones médicas graves o discapacitadas. Este certificado deberá ser presentado cuando lo requiera cualquier agente de la autoridad responsable del tráfico.

Todo certificado de este tipo expedido por la autoridad competente de un Estado miembro de la Unión Europea será válido en España acompañado de su traducción oficial.

Respecto a los sistemas de retención infantil, son obligatorios para los menores que miden 135 centímetros o menos. Según los datos ofrecidos por Tráfico, nueve de cada diez lesiones infantiles graves o mortales podrían haberse evitado si se hubieran utilizado los sistemas de retención correspondientes. Asimismo, en caso de accidente de tráfico, un uso adecuado puede reducir las lesiones hasta en un 75%.