Enric Serrano, policía de tráfico: «Este gesto puede salvarte la vida» si te golpean por detrás

Muchos conductores se enfrentan a diario a retenciones de tráfico, especialmente durante las horas punta, cuando miles de personas se desplazan hacia sus centros de trabajo o vuelven a casa. Estas situaciones también son habituales durante las operaciones de salida y retorno de las vacaciones, cuando aumenta considerablemente el número de desplazamientos. En este contexto, cuando un conductor no advierte a tiempo una retención, puede acabar colisionando por detrás contra el vehículo que le precede.

Un accidente de este tipo puede tener consecuencias catastróficas cuando el coche queda detenido detrás de un camión, ya que el impacto podría empujarlo contra el vehículo pesado y quedar atrapado. En este contexto, policía y experto en seguridad vial Enric Serrano, conocido en redes sociales como @policiablueline, ha publicado un vídeo en el que explica qué precauciones adoptar. «En una retención, un segundo de distracción de otro conductor puede tener consecuencias fatales», advierte.

El gesto que puede salvarte la vida en la carretera

El artículo 54 del Reglamento General de Circulación establece que «todo conductor de un vehículo que circule detrás de otro deberá dejar entre ambos un espacio libre que le permita detenerse, en caso de frenado brusco, sin colisionar con él, teniendo en cuenta especialmente la velocidad y las condiciones de adherencia y frenado».

Si un vehículo colisiona por detrás con otro que circula delante y éste se encuentra detenido detrás de un camión, no mantener la distancia de seguridad suficiente puede provocar que quede atrapado entre ambos. El experto también recomienda prestar especial los retrovisores, incluso cuando el coche está completamente parado. De esta manera, el conductor puede observar lo que sucede detrás de él y anticiparse a una posible maniobra o colisión del vehículo que se aproxima.

Asimismo, ofrece un truco que puede salvar vidas en la carretera. «Al orientar las ruedas hacia un lateral, favorece que el vehículo se desplace en esa dirección, en lugar de salir proyectado hacia adelante. En situaciones así, los pequeños detalles pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte», asegura.

«Deja suficiente distancia para poder maniobrar, vigila los retrovisores y ten siempre localizada una posible vía de escape. Orientar la rueda de estacionamiento favorece que el vehículo se desplace en esa dirección en lugar de salir proyectado directamente hacia delante. En situaciones así, los pequeños detalles pueden marcar la diferencia», concluye.

En una retención de tráfico, es fundamental mantener una distancia adecuada con el resto de vehículos, reducir la velocidad de forma progresiva y evitar acelerones o frenazos bruscos. También es importante utilizar correctamente el embrague y reanudar la marcha con suavidad, ya que la circulación puede volver a detenerse en cualquier momento. Finalmente, conviene mantener la vista varios vehículos por delante y vigilar los retrovisores para anticiparse a posibles riesgos.

Fallecidos por accidentes de tráfico en 2025

Durante 2025, un total de 1.775 personas perdieron la vida en accidentes de tráfico registrados en carreteras urbanas e interurbanas en España, un 1 % menos que en 2024. Sin embargo, el número de personas heridas que necesitaron hospitalización aumentó un 3%, hasta alcanzar las 9.888, es decir, 327 ingresos más que el año anterior. Éste ligero descenso de la mortalidad vial se produjo pese al incremento de los desplazamientos; en concreto, durante el pasado año se contabilizaron 478,6 millones de viajes de largo recorrido por vías interurbanas, un 3,4% más que en 2024.

En comparación con otros países europeos, España cerró el año 2025 con una tasa de 36 fallecidos por cada millón de habitantes, por debajo de la media de la Unión Europea (43). Presenta mejores cifras que Austria (43), Italia (49), Francia (49) y Portugal (55), pero continúa por detrás de países con menores índices de mortalidad vial, como Suecia (20), Dinamarca (23), Alemania (34) y Países Bajos (35).

El 65% de los accidentes registrados en 2025 tuvieron lugar en vías urbanas, aunque las víctimas mortales en este tipo de siniestros representaron únicamente el 28% de los 1.775 fallecidos. Sin embargo, la situación cambia al analizar las lesiones de mayor gravedad, ya que el 51% de los heridos graves o muy graves se produjo en ciudad.

Los usuarios vulnerables, entre los que se encuentran peatones, ciclistas, motoristas y usuarios de patinetes eléctricos, requieren especia atención, ya que concentra el 81% de los 496 fallecidos en accidentes ocurridos en ciudad, lo que supone 15 víctimas mortales más que en 2024. Los peatones encabezan la lista, con 222 fallecidos, un 45% del total. A continuación, se sitúan los motoristas, con 132 muertes (26%), los ciclistas, con 29 (6%), y los usuarios de vehículos de movilidad personal, con 21 (4%). En cambio, las personas que viajaban en turismos representaron solo el 15% de las víctimas mortales, con 73 fallecidos.

«Según el tipo de vía, del total de personas fallecidas, las autopistas y autovías (298) han registrado una disminución del 9% (-30) respecto al mismo periodo del año 2024. Por otro lado, en el resto de vías interurbanas (821) se ha registrado una disminución del 1% (-5) respecto al 2024. De este modo, el 73% de las víctimas mortales se concentraron en el resto de vías interurbanas, frente al 27% registrado en autopista y autovías», señala la DGT.