Los expertos coinciden: comprar un coche eléctrico «compensa el precio de compra con el menor gasto en carga»

El mercado de turismos continúa mostrando una evolución positiva y cerró el mes de octubre con un incremento del 1,8% en las ventas, hasta alcanzar las 98.487 matriculaciones. De esta manera, suma cinco meses consecutivos con cifras superiores a las registradas entre enero y octubre de 2025. La electrificación mantiene su papel protagonista en el crecimiento del sector y concentra el 31,5% de las ventas del mes, superando los niveles del mismo periodo de 2019, antes de la pandemia, y alcanzar el mejor resultado para un mes de octubre desde 2007.

Por su parte, las ventas de turismos electrificados (BEV+PHEV) alcanzaron las 31.044 unidades en octubre, un 43,1% más que en el mismo mes del año anterior. Con una cuota de mercado del 31,5%, estos vehículos ganan nueve puntos porcentuales frente a 2025 y se convierten en la segunda opción de compra durante el mes. En lo que va de año, acumulan 248.343 unidades matriculadas, un 37,6% más que hace un año. Así, en 2026 ya representan el 24,6% del mercado, es decir, uno de cada cuatro turismos vendidos.

El ahorro real de un coche eléctrico

El coste de mantenimiento de un coche eléctrico puede ser hasta un 40% inferior al de un modelo equivalente de gasolina o diésel. Si a esta diferencia se añade el menor gasto en energía, el ahorro total puede situarse en torno a los 600 euros al año. Ésta es una de las principales conclusiones de un estudio elaborado por la Ademe, la agencia francesa para la transición ecológica.

En este contexto, desplazarse en un coche eléctrico cuesta aproximadamente tres veces menos que hacerlo con un turismo de gasolina o diésel. Respecto al mantenimiento, el estudio calcula que las operaciones rutinarias de un coche eléctrico cuestan alrededor de un 40% menos que las de un vehículo con motor térmico. Si se toma como referencia un gasto anual de entre 250 y 350 euros para un modelo de gasolina o diésel, la diferencia supone entre 100 y 140 euros menos al año. Si se recorren 15.000 kilómetros, el ahorro puede alcanzar los 600 euros.

Aunque las cifras proceden del mercado francés, las conclusiones se pueden extrapolar a otros países, entre ellos España. La diferencia de precio entre los coches eléctricos y sus equivalentes de combustión se ha ido reduciendo, mientras que la recarga doméstica continúa ofreciendo un coste por kilómetro inferior al de los combustibles tradicionales. A esto se suma la evolución de la tecnología: a medida que aumenta su producción y se extiende su utilización, los costes unitarios tienden a disminuir. «La carga eléctrica es tres veces más barata, o incluso más, que llenar el depósito con gasolina o diésel», afirma Bertrand-Olivier Ducreux.

Los coches eléctricos también ofrecen beneficios ambientales muy interesantes. Aunque utilizan seis veces más metales y minerales críticos que los modelos de combustión, estas materias se pueden recuperae al final de su vida útil. Según la Ademe, reciclar una batería después de 240.000 kilómetros podría reducir su huella de carbono entre un 2% y un 11%. Además, estos vehículos reducen la contaminación acústica y eliminan las emisiones contaminantes del tubo de escape, aunque siguen generando partículas por el desgaste de los frenos y los neumáticos.

«La huella de carbono de un coche urbano eléctrico con un rango de 200 km es de unas 8 toneladas de CO2 equivalente, de las cuales 3,6 corresponden a la batería. En el caso de un SUV con un rango de 650 km en ciclo mixto WLTP, la huella asciende a casi 20 toneladas, de las cuales 11,3 corresponden al paquete de litio», señala la Ademe, según recoge EV-Route.

Puntos de recarga en España

La infraestructura de recarga pública en España mantiene su expansión y alcanza ya los 58.075 puntos de recarga, después de sumar 1.393 nuevas instalaciones durante el tercer trimestre de 2026. Esta cifra representa un crecimiento del 2,5% en comparación con el trimestre anterior, según recoge el último Barómetro de Electromovilidad elaborado por ANFAC.

Sin embargo, el ritmo de despliegue de nuevos puntos de recarga se ha frenado considerablemente en lo que va de año. Entre enero y septiembre de 2026 se añadieron 5.003 puntos, una cifra muy inferior a los 13.382 registrados durante el mismo periodo de 2025. En términos comparativos, las nuevas instalaciones de este año representan apenas el 37,4% de las que se instalaron en los nueve primeros meses del ejercicio anterior.

El indicador de penetración de los vehículos electrificados se sitúa en 39,7 puntos sobre 100 durante el tercer trimestre, lo que supone una mejora de 1,4 puntos en comparación con el trimestre anterior. En el ámbito nacional, Navarra encabeza la clasificación por comunidades autónomas, con una puntuación de 60,6 sobre 100, por encima incluso de la media europea. El segundo puesto lo ocupa Castilla-La Mancha, con 44,1 puntos, seguida de Galicia, que alcanza los 42,7. A nivel europeo, el indicador de penetración se sitúa en 52,6 puntos. Noruega ocupa la primera posición en el ranking, mientras que otros países también destacan por los avances realizados en los últimos años, como Portugal, con 72,1 puntos; Alemania, con 58,7; y Francia, con 54,8.