Europa endurece los requisitos para financiar coches: comprobará la solvencia y limitará la venta de seguros

La financiación de un coche afronta un nuevo marco regulatorio que podría exigir revisar algunos de los procesos habituales en el punto de venta. La Directiva (UE) 2023/2225 sobre los contratos de crédito al consumo amplía la protección del consumidor y refuerza las obligaciones relacionadas con la evaluación de solvencia, la publicidad, la información previa a la contratación y la comercialización conjunta de financiación y otros productos.

Así lo han explicado desde la patronal de los concesionarios Faconauto, que ha señalado que la normativa europea contempla la figura del proveedor de bienes como un intermediario de crédito a título subsidiario. No obstante, ha especificado que el encaje de cada empresa y las obligaciones aplicables deberán analizarse conforme a su actividad y a la normativa española definitiva.

La directiva de Bruselas debería haberse transpuesto al ordenamiento nacional antes del 20 de noviembre de 2025 y establece que las nuevas medidas deben aplicarse desde el 20 de noviembre de 2026. En España, sin embargo, la reforma continúa publicada oficialmente como anteproyecto de Ley de contratos de crédito al consumo, por lo que las medidas específicas previstas por el Gobierno no pueden considerarse todavía definitivas.

Más control antes de financiar coches

La evaluación de solvencia será uno de los ámbitos en los que más se refuercen las obligaciones. Antes de celebrar el contrato, el prestamista deberá realizar una evaluación en profundidad de la capacidad del cliente para afrontar el crédito, utilizando información pertinente sobre sus ingresos, gastos, compromisos financieros y otras circunstancias económicas.

Tal y como explican desde la patronal de los concesionarios, el crédito solo podrá ponerse a disposición del consumidor cuando el resultado permita considerar probable que pueda cumplir las obligaciones asumidas. Además, la información utilizada deberá ser verificable y la directiva descarta expresamente las redes sociales como fuente para determinar la solvencia.

Para el concesionario, el efecto puede apreciarse principalmente en la operativa comercial: la calidad y exactitud de la información trasladada a la financiera, la documentación requerida al comprador y la coordinación entre vendedor, cliente y entidad financiera ganarán importancia dentro del proceso de cierre de una operación.

La digitalización del crédito también incorpora nuevas garantías. Cuando una decisión de solvencia se adopte mediante tratamiento automatizado de datos, el cliente podrá solicitar una intervención humana, conocer de forma comprensible los principales elementos que han determinado la decisión y pedir que esta sea revisada.

La publicidad ante nuevas exigencias

La forma de comunicar la financiación también se verá afectada. La nueva directiva establece que los anuncios de contratos de crédito deberán advertir de forma clara y destacada que pedir dinero prestado tiene un coste. Este cambio tiene una derivada directa para el automóvil, donde la cuota mensual es uno de los recursos comerciales más utilizados para presentar la accesibilidad de un vehículo.

La directiva amplía además su ámbito general a contratos de crédito de hasta 100.000 euros, frente al límite inferior de la regulación europea precedente, lo que sitúa dentro de su alcance prácticamente toda la financiación habitual de vehículos adquiridos por consumidores particulares.

Seguros y servicios asociados

Otro de los puntos especialmente relevantes para la actividad comercial del concesionario será la relación entre financiación y productos complementarios. La regulación europea permite las ventas combinadas, pero establece como principio general la prohibición de las ventas vinculadas, es decir, la oferta o concesión de crédito en un paquete con otros productos o servicios financieros diferenciados cuando el crédito no se ofrece por separado. Las condiciones y excepciones concretas dependerán de la normativa aplicable.

Existen excepciones. La entidad podrá exigir, por ejemplo, una póliza pertinente cuando sea necesaria para garantizar el reembolso del crédito o proteger el valor de la garantía. En ese supuesto, el consumidor deberá poder elegir una aseguradora alternativa siempre que ofrezca un nivel de cobertura equivalente.

Para los concesionarios, este bloque afecta a una parte especialmente sensible del proceso de venta, en el que financiación, seguro y otros servicios pueden presentarse conjuntamente. Será necesario distinguir con claridad qué productos forman parte de una oferta combinada, cuáles pueden ser exigidos y cuáles debe poder contratar libremente el cliente con otro proveedor.