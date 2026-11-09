España se ha convertido en el país de Europa donde más han aumentado los costes totales de tener un coche en propiedad. La subida del precio de los combustibles, el alza de la factura del seguro y el incremento de los precios de las reparaciones en los talleres han sido los principales factores que han provocado este sobrecoste para las familias.

Así lo revela el libro blanco La visión global del coste total de propiedad: Perspectivas 2027 y palancas estratégicas para la resiliencia de las flotas, elaborado por Arval Mobility Observatory, en el que destaca que España lideró el incremento del coste total de propiedad de un coche con una subida del 7%, situándose por encima de economías como Suecia, que se anotó un incremento del 5%, Alemania del 5%, Francia del 4% o Países Bajos del 3%.

Entre enero de 2020 y junio de 2026, este indicador experimentó un crecimiento acumulado del 32% en Europa. Una cifra que refleja el fuerte repunte de la inflación en este periodo, afectado, en gran medida, por las tensiones geopolíticas, la volatilidad de los precios de la energía y el aumento de los costes de las materias primas. No obstante, los últimos datos reflejan una contención con una subida del 3% interanual en el segundo trimestre de 2026.

El informe identifica los factores macroeconómicos que han presionado la estructura de costes de los vehículos. El más importante son los carburantes, con un incremento de los precios del 42% desde 2020 al segundo trimestre de 2026. En dicho periodo, el gasóleo alcanzó los 1.963 euros por 1.000 litros en surtidor.

Seguido de los costes operativos. El mantenimiento y la reparación en los talleres han experimentado un aumento del 27% desde 2020, mientras que el seguro del automóvil se ha encarecido un 28% y los neumáticos un 25%.

También han aumentado los costes de financiación. Los tipos de interés medios para solicitar un crédito para comprar un coche repuntaron un 25% entre 2022 y 2026, afectando en mayor medida a los vehículos eléctricos de batería, que parten de un sobreprecio de adquisición medio de entre el 20% y el 30%.

El estudio contrapone la composición financiera según la tecnología del vehículo. En los modelos de combustión, los costes de uso dominan el presupuesto: la financiación representa el 47%, mientras que la energía supone el 21% y los servicios el 22%.

Tener un coche eléctrico es más barato

Por el contrario, en los vehículos 100% eléctricos la financiación abarca el 63%, pero el gasto en energía se reduce al 20% y los servicios al 10%. En términos absolutos de gasto mensual medio -para un contrato de 45 meses y 105.000 km en SUV del segmento C-, el coste total de propiedad de este tipo de motorizaciones se sitúa en 1.301 euros, frente a los 1.320 euros de un híbrido, los 1.451 euros de un modelo de combustión y los 1.703 euros de un híbrido enchufable.

Respecto a la electrificación, el Arval Mobility Observatory señala que la electricidad doméstica y no doméstica en Europa se ha estabilizado en un promedio de 0,17 €/kWh desde 2024, acumulando un alza del 64% respecto al primer semestre de 2020.