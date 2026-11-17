El Citroën 2 CV ocupa un lugar único en la historia del automóvil. Símbolo de libertad, sencillez e ingenio, ha formado parte de la vida de varias generaciones y ha trascendido el mundo del motor para convertirse en un elemento perdurable de la cultura popular. Entre los muchos capítulos que conforman su historia, destaca el año 1981, con su aparición en la película Solo para sus ojos, la duodécima entrega de la saga de James Bond.

En esta ocasión, Roger Moore, alias el agente 007, comparte pantalla con la actriz francesa Carole Bouquet, que interpreta a la encantadora Melina Havelock. Juntos, se suben a un ya legendario Citroën 2 CV 6 amarillo en el centro de una espectacular secuencia de persecución en coche que se ha convertido en una de las más memorables de la franquicia. Gracias a su carácter inesperado, esta aparición contribuye a reforzar la imagen de un automóvil ya profundamente arraigado en el imaginario colectivo.

Recorriendo carreteras empinadas y sinuosas, el pequeño Citroën realiza una serie de vuelcos, derrapajes, saltos y acrobacias, en marcado contraste con los vehículos de gran cilindrada que suelen asociarse al agente británico. Esta secuencia de persecución, rodada en Corfú (Grecia), pero ambientada en la campiña española en los alrededores de Madrid, transforma al popular 2 CV en un auténtico coche de acción y deja una huella imborrable en su historia cinematográfica.

Cuarenta y cinco años después de este encuentro entre los mundos de James Bond y Citroën, el 2 CV 007 sigue siendo testimonio de una sinergia única entre la industria del motor y la gran pantalla, al tiempo que ilustra la capacidad del 2 CV para resistir el paso del tiempo sin perder nunca su popularidad.

Citroën 2 CV: el coche de James Bond

Para satisfacer las exigencias de la película, se prepararon especialmente en el Reino Unido tres 2 CV para llevar a cabo las acrobacias ideadas por Rémy Julienne. Tras la familiar y modesta apariencia del pequeño Citroën, se escondían importantes modificaciones técnicas diseñadas para mejorar su rendimiento y robustez.

Bajo la reconocible carrocería del 2 CV se esconde una configuración mecánica notablemente diferente. En concreto, los coches utilizados durante el rodaje estaban equipados con motores bóxer de cuatro cilindros y 1.015 cm³ de los modelos Ami Super y GS.

Las modificaciones no se limitan a la mecánica. Para soportar las tensiones impuestas por las escenas de acción, los coches también cuentan con numerosos refuerzos de seguridad, entre los que se incluyen una jaula antivuelco, protección debajo del motor y la caja de cambios, y un sistema de suspensión que ha sido endurecido, reforzado y ajustado en consecuencia.

Preparado de este modo, el 2 CV puede realizar una acrobacia tras otra sin fallar jamás y, durante toda una secuencia, se convierte en un auténtico coche de acción. Este contraste resulta aún más espectacular si se tiene en cuenta que el modelo sigue siendo fácilmente reconocible en la pantalla gracias a su silueta familiar y su color amarillo.

Una edición limitada

Para coincidir con el estreno de la película, Citroën lanzó en 1981 una edición limitada inspirada directamente en el coche que aparecía en la pantalla. Bautizado como 2 CV 007, este modelo siguió los pasos de las ediciones limitadas que contribuyeron a mantener el atractivo del pequeño Citroën a lo largo de los años setenta y ochenta.

Las primeras 300 unidades, destinadas al Reino Unido y presentadas en julio de 1981, se basaban en un 2 CV 6 Club con volante a la derecha en color amarillo Mimosa, mientras que las 500 unidades vendidas en Francia el siguiente mes de octubre eran modelos 2 CV 6 Spécial pintados en amarillo Hélios y equipados con los faros rectangulares del 2 CV 6 Club.

Además de su color distintivo, el 2 CV 007 destaca gracias a una serie de elementos gráficos específicos. Los logotipos adhesivos «007» colocados en el capó, las puertas y el portón trasero, así como los famosos agujeros de bala estilizados que salpican la carrocería, son referencias directas al mundo de James Bond.

Con 800 unidades fabricadas en la planta de Levallois (Francia), el 2 CV 007 sigue siendo una de las ediciones limitadas más codiciadas y reconocibles de la historia del modelo. Es un ejemplo de la capacidad de Citroën para combinar creatividad, tradición y cultura popular con el fin de crear vehículos con un carácter único.