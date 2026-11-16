Los expertos en psicología sugieren que los adultos que siempre tienen el coche sucio no son descuidados, en realidad podrían estar sufriendo estrés acumulado

La limpieza del coche se ha convertido en un reflejo de ciertos hábitos personales. Cuando una persona mantiene su vehículo siempre en perfecto estado, suele asociarse con alguien disciplinado y organizado. Por el contrario, si permite que la suciedad se acumule durante días, e incluso semanas, suele relacionarse con el desorden o la falta de planificación. Sin embargo, la realidad no siempre es tan sencilla. Desde la perspectiva psicológica, la falta de tiempo, el agotamiento o la acumulación de responsabilidades pueden hacer que algunas tareas pasen a un segundo plano y dejen de ser una prioridad.

Según los psicólogos, cuando alguien está atravesando una etapa complicada, tiende a reservar sus energías para aquellas cuestiones que considera prioritarias. En este contexto, limpiar el coche puede pasar a un segundo plano frente a las obligaciones laborales o personales. Este comportamiento demuestra que el estrés no siempre se refleja de una manera evidente; a veces, el malestar se manifiesta a través de pequeños gestos, como envoltorios de comida o tickets de aparcamiento que se acumulan durante días.

¿Por qué hay personas que siempre tienen el coche sucio?

«El coche muchas veces es un reflejo de nuestra rutina. Puede mostrar que no tenemos tiempo para ocuparnos de esos detalles o que nuestra energía está puesta en otras prioridades. A veces es una forma de evidenciar cansancio o saturación mental», explica la psicóloga Leticia Martín Enjuto a CuerpoMente. «Sin embargo, en otras ocasiones, sí que puede reflejar un cierto descuido personal, un «dejarse estar» que va más allá del coche y que tiene que ver con cómo nos estamos cuidando emocionalmente».

No hay una regla universal que permita definir la personalidad de alguien atendiendo únicamente a cómo cuida su coche. Sin embargo, los expertos señalan que el entorno que nos rodea puede aportar algunas pistas sobre la etapa vital que estamos atravesando. Al igual que sucede con el espacio de trabajo o la cocina, el vehículo también puede reflejar el nivel de carga mental, las prioridades personales e incluso la relación emocional que mantenemos con nuestras propias pertenencias.

El estrés es uno de los factores que más puede afectar al cuidado y mantenimiento del vehículo. Cuando una persona se enfrenta a una etapa complicada a nivel personal o profesional, la limpieza del coche queda relegada a un segundo plano. No significa necesariamente que la persona no valore tenerlo limpio, sino que la falta de tiempo y el cansancio hacen que determinadas tareas se pospongan continuamente. Desde la perspectiva psicológica, el estrés prolongado puede dificultar la organización de actividades secundarias y generar la sensación de que nunca se encuentra el momento oportuno para atenderlas.

La dificultad para planificar y mantener ciertas rutinas es otra de las razones que pueden explicar por qué algunas personas llevan siempre el coche desordenado. En ocasiones, existe una tendencia a aplazar pequeñas obligaciones del día a día, un hábito relacionado con la procrastinación.

La procrastinación consiste en aplazar tareas, decisiones u obligaciones, aun siendo conscientes de que retrasarlas puede acabar teniendo consecuencias negativas. Es lo que habitualmente conocemos como el famoso «mañana lo hago», una costumbre que, si se mantiene en el tiempo, puede dar lugar a un círculo de estrés y falta de productividad. Sin embargo, procrastinar no significa simplemente ser una persona perezosa o desorganizada. En ocasiones, este comportamiento está relacionado con factores más profundos, como la ansiedad, el perfeccionismo o el miedo a equivocarse.

«Cuando vemos un coche lleno de papeles, botellas o polvo puede ser una señal de que la persona vive con prisas, que no tiene espacio para ordenar ni afuera ni dentro. El coche se convierte en un espejo de esa desorganización vita. Hay personas que son muy ordenadas en casa, pero no prestan atención al coche, simplemente porque no lo consideran importante. En cambio, cuando la falta de orden se repite en varios espacios, entonces sí es un indicador más claro de que hay algo en la gestión del tiempo o en la organización personal que merece revisarse», continúa Leticia Martín Enjuto.

Normativa de la DGT

El Reglamento General de Circulación establece, en el artículo 19.1, que «la superficie acristalada del vehículo deberá permitir, en todo caso, la visibilidad diáfana del conductor sobre toda la vía por la que circule». Mientras, el artículo 76 de la Ley de Tráfico determina que es obligatorio «verificar que las placas de matrícula del vehículo no presentan obstáculos que impidan o dificulten su lectura e identificación».

La cuantía de la sanción depende de las condiciones en las que se encuentre el vehículo. Si la suciedad acumulada impide ver correctamente a través del parabrisas o de la luna trasera, el conductor puede enfrentarse a una multa de 80 euros. La matrícula merece especial atención, ya que debe permanecer siempre perfectamente visible y legible para facilitar la identificación del vehículo. Si la acumulación de suciedad impide que los radares u otros dispositivos de vigilancia de la DGT puedan leerla correctamente, se considera una infracción grave que puede acarrear una multa de 200 euros.