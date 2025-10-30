Jason Statham une fuerzas de nuevo con el director Guy Ritchie: vuelve el mejor cine criminal británico

Cualquier cinéfilo sabe que hay tándems cinematográficos que son per se, un auténtico sello de calidad. Ahí están los dúos de Tim Burton y Johnny Depp, Martin Scorsese y Robert De Niro o Pedro Almodóvar y Penélope Cruz. Hoy, el esperado reencuentro parece que nos traerá de vuelta el mejor cine criminal británico, porque según hemos podido saber en las últimas horas, el actor Jason Statham y el cineasta Guy Ritche volverán a unir fuerzas en un nuevo proyecto: Viva La Madness. Pero ¿de qué tratará su historia? ¿recuperará la pareja la esencia londinense de sus primeros thrillers?

La película será la adaptación homónima de la novela de J.J. Connolly publicada en 2011, cuyo argumento sigue la trama que conocimos en el filme de 2004 dirigido por Matthew Vaughn, Layer Cake. Sin embargo, antes de que los fans de la glamurosa oda criminal de Vaughn salten de júbilo, debemos señalar que la cinta se presentará como un largometraje independiente y no como una secuela directa de la producción protagonizada por Daniel Craig. El rodaje está previsto para comenzar en enero de 2026, contando con Statham como la principal cara visible y con un Ritchie que dirigirá y adaptará el guion a partir del material de Connolly. Por el momento no se ha anunciado ningún otro miembro del elenco.

Statham y Ritchie: dúo criminal

Viva La Madness supondrá la sexta colaboración entre Statham y Ritchie, los cuales se juntaron pro primera vez hace un cuarto de siglo en la fantástica Lock and Stock. Posteriormente, el realizador ex de Madonna volvería a contar con el actual héroe de acción en Snatch: cerdos y diamantes, Revólver, Despierta la furia y Operación Fortune: El gran engaño. Esta última supuso una fuerte decepción para los fans, los cuales desean más que nada una historia a la altura del ingenio de ambos ídolos.

Todavía no se han revelado los detalles principales de la trama. No obstante, por suerte tenemos un material novelesco al que acudir. Si seguimos al pie de la letra (nunca mejor dicho) lo escrito por Connolly, Viva La Madness nos pone en la piel de un traficante de drogas anónimo, conocido con el nombre en clave «X» y cuyo ambiente se configura a partir de una red de estafas, dinero negro y el mundo criminal del hampa londinense. Vamos, un traje entallado y confeccionado al milímetro para el estilo personal del director.

Vaughn y Ritchie mantuvieron una estrecha relación en sus inicios profesionales, entre otras cosas porque el primero fue el productor del segundo en la anteriormente mencionada, Lock and Stock. Layer Cake fue la ópera prima como director de Vaughn y siempre se ha pensado que fue la película con la que la MGM (Metro-Goldwyn-Mayer) terminó decidiéndose por Craig como James Bond para Casino Royale. La noticia de la nueva colaboración de Statham y Ritchie fue anunciada por primera vez por Variety, aunque los rumores sobre una secuela de la historia llevan circulando por los estudios desde hace más de una década.

La apretada agenda de Guy Ritchie

Desde el éxito comercial y absoluto de su live action de Aladdin, Guy Ritchie atesora un ritmo de trabajo envidiable. Este 2025 estrenó La fuente de la eterna juventud para Apple y todavía tiene pendiente el estreno de In the Grey, un drama de acción protagonizado por Henry Cavill y Jake Gyllenhaal. En la pequeña pantalla, el director asumió la dirección de varios episodios de la aplaudida Tierra de mafiosos (disponible en Skyshowtime) y en el futuro, asumirá también las labores de dirección de la serie Young Sherlock y Wife an Dog, un thriller basado en hechos reales con Benedict Cumberbatch, Rosamund Pike y Anthony Hopkins en el elenco principal.