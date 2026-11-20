España ha arrasado a China este viernes en su debut en el Mundial sub-17. La selección española ha ganado al combinado asiático con una goleada de altura por 5-0 gracias a los goles de Jordi Pesquer, Ebrima Tunkara, Guillermo Trujillano y Owen Mira por partida doble. El equipo español le dedicó la primera victoria a Enzo Alves, jugador importante en la selección que por lesión no ha podido viajar a Qatar.

Los sueños de la selección española sub-17 comenzaron este viernes con el debut de España en el Mundial de Qatar de este 2026. El combinado nacional, que se encuentra en el grupo H, empezó su aventura ante China. Un camino que arranca con un equipo muy sólido y con las ideas muy claras, que consigue los primeros tres puntos en un día que será inolvidable para los jugadores de Cubillo.

España saltó al campo con su estilo fiel, marcado por la posesión y el juego combinativo que tanto caracteriza a nuestro país. En la recta final de la primera parte, tras numerosas ocasiones que no acabaron dentro de la red debido a la intervención del guardameta chino, llegó el primer tanto. Un penalti sobre Pesquer fue el escenario que propició el 1-0. El propio jugador que recibió la falta fue el encargado de transformar la pena máxima en el primero de los españoles, con un disparo pegado al palo derecho.

Cuando el colegiado uruguayo estaba a punto de señalar el descanso, la selección española dio el segundo golpe sobre la mesa. Ebrima Tunkara transformó una falta directa en un auténtico golazo. Con la alegría del 2-0, ambos combinados llegaron a la segunda parte que continuó siendo una fiesta para el conjunto de Cubillo. De un auténtico gol a otro, Owen Mira, en el 70′, puso su firma con un disparo desde la derecha del área, sin apenas ángulo, tras una gran jugada Ebrima Tunkara.

Owen Mira, no contento con un tanto, se apuntó otro en su casillero particular. Tras un córner, el disparo de los españoles fue rechazado por el portero chino, y ahí estaba Owen, quien no perdonó en el área pequeña. En la recta final, Guillermo Trujillano se sumó a la recta goleadora consiguiendo el 5-0 definitivo para los españoles.