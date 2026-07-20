Iberdrola suma dos reconocimientos mundiales a su liderazgo en sostenibilidad y bonos verdes

Iberdrola suma dos nuevos reconocimientos internacionales que avalan su liderazgo en sostenibilidad y financiación verde. La compañía ha sido distinguida como el emisor corporativo más destacado de bonos verdes, sociales o sostenibles en los GlobalCapital Bond Awards 2026.

El segundo galardón llega de los World Finance Sustainability Awards 2026, que reconocen a Iberdrola como la eléctrica más sostenible de Europa por su contribución a la electrificación del continente.

Ambos galardones ponen en valor la estrategia del Grupo para impulsar la electrificación de la economía, acelerar la descarbonización y movilizar financiación destinada a proyectos con impacto ambiental positivo.

Financiación sostenible

Los GlobalCapital Bond Awards, que celebran este año su decimonovena edición, son los únicos galardones dedicados en exclusiva a los mercados internacionales de bonos.

Cada año reconocen la excelencia de emisores, entidades financieras, inversores, agencias de calificación y asesores, con una característica diferencial: los ganadores se eligen mediante una amplia consulta sectorial entre los propios participantes del mercado.

El premio refrenda la trayectoria de Iberdrola en los mercados de financiación sostenible y refuerza su posición como uno de los principales emisores internacionales del sector.

Pionera en bonos verdes

En 2025, Iberdrola se convirtió en la primera empresa española en emitir un bono bajo el nuevo Estándar Europeo de Bonos Verdes (EU GBS), un marco que refuerza la transparencia de este tipo de emisiones.

La compañía fue también la primera del mundo en obtener una doble certificación, al cumplir simultáneamente con este estándar europeo y con los Principios de Bonos Verdes de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA).

Desde entonces, Iberdrola ha emitido un total de cuatro bonos verdes alineados con ambos marcos de referencia, consolidando su liderazgo en financiación sostenible.

Liderazgo en sostenibilidad

Por su parte, los World Finance Sustainability Awards distinguen a las organizaciones que lideran la transición hacia modelos de negocio bajos en dióxido de carbono, eficientes en recursos y comprometidos con la creación de valor social.

Según el jurado, Iberdrola destaca por haber convertido su ambición climática en una realidad operativa a gran escala en los distintos mercados donde opera.

El comité evaluador ha subrayado los avances de la compañía en la expansión de la capacidad de generación renovable, la modernización y digitalización de las redes eléctricas y el desarrollo de soluciones de almacenamiento.

Objetivos climáticos 2040

El jurado también ha recalcado la solidez de la estrategia climática de Iberdrola, que contempla la neutralidad de las emisiones directas en generación de electricidad en 2030.

A ello se suma el objetivo de alcanzar las emisiones netas cero, directas e indirectas, en 2040, un horizonte que marca la hoja de ruta climática del Grupo.

Asimismo, ha valorado las inversiones realizadas por la compañía en tecnologías limpias, como la eólica terrestre y marina, la solar, la hidroeléctrica y el almacenamiento energético.

Redes eléctricas inteligentes

El jurado ha destacado también el papel de Iberdrola en el desarrollo de redes inteligentes que facilitan la integración de una mayor generación renovable en el sistema eléctrico.

Estas infraestructuras contribuyen a construir un sistema eléctrico más flexible, resiliente y seguro, en un contexto de creciente electrificación de la demanda energética.

Con estos reconocimientos, Iberdrola refuerza su posición como la mayor compañía eléctrica de Europa y una de las dos mayores del mundo, tras superar los 140.000 millones de euros de capitalización bursátil.

Escala global de la compañía

El Grupo da servicio a más de 100 millones de personas, cuenta con una plantilla de 45.400 empleados y unos activos de 161.000 millones de euros. En 2025 registró un beneficio neto récord de 6.285 millones de euros.

La compañía aporta cerca de 10.400 millones de euros en contribuciones fiscales y sostiene más de 500.000 puestos de trabajo en toda la cadena de suministro, gracias a 13.200 millones de euros en compras a proveedores.

Desde el año 2001, Iberdrola ha invertido más de 175.000 millones de euros en redes eléctricas, energías renovables y almacenamiento para contribuir a un modelo energético basado en la electrificación.

La compañía cuenta con cerca de 1,4 millones de kilómetros de redes eléctricas en Estados Unidos, Reino Unido, Brasil y España, además de 57.000 MW de capacidad instalada en todo el mundo, de los que más de 46.000 son renovables.