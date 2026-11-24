El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha agitado el lema del no a la guerra a sólo cinco días de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y ha prometido cambiar la Ley de Defensa Nacional «para que España nunca participe en una guerra ilegal». Así se ha expresado el candidato socialista en el mitin de este martes en Barcelona.

Fuentes de Moncloa explican esta decisión ante la necesidad de incluir el «No a la Guerra» en esa norma. «En un contexto en el que hay quienes normalizan las guerras de agresión, emplean las bombas como instrumento de política internacional y desprecian el derecho internacional, España quiere dar un paso al frente», aseguran fuentes del Ejecutivo.

La promesa de Sánchez es incluir en el ordenamiento jurídico una «renuncia expresa» de España a la guerra como «forma de agresión o presión diplomática», aclaran desde Moncloa. «España es un país de paz», zanjan fuentes del Gobierno.

«Buena política» y «mala educación»

Sánchez se ha apropiado este martes de las medidas aprobadas por el último Consejo de Ministros en plenas funciones del Gobierno socialista. El dirigente socialista ha vuelto a plantear las elecciones como una dicotomía entre «la buena política» y «la mala educación» y, a ojos del líder del PSOE, ellos están en el lado bueno por haber aprobado en su reunión de este martes en Moncloa la batería de medidas sociales: 20 semanas de permiso parental, la reducción y simplificación de la fiscalidad a los autonómos, la ampliación de los permisos por fallecimiento de un familiar, el impuesto a la banca y a las grandes fortunas, entre otros.

Sánchez ha detallado que su compromiso es «continuar revalorizando el salario mínimo interprofesional» y con «las mujeres». «Este gobierno no va a invertir un 5% del presupuesto en defensa, sino que vamos a invertir un 7% del PIB en sanidad pública, un 1% en vivienda, un 5% en educación pública», ha explicado. A su vez, ha asegurado que es «la fuerza de las mujeres» la que les «va a hacer ganar las elecciones el próximo 29 de noviembre».

El dirigente socialista se ha apropiado, además, de las que ha definido como medidas sociales y de los nombres a las que se les asocia: Nevenka Fernández —condecorada este mismo martes en La Moncloa con la Encomienda de la Orden del Mérito Civil— y la lucha contra el acoso sexual; Pedro Zerolo y los derechos de la comunidad LGTBI; Ernest Lluch y la sanidad pública; Ramona Maneiro y la eutanasia, y Ana Orantes y la lucha contra la violencia de género.

«Personas capaces de apagar esa luz»

Las ha descrito como «personas de luz» y ha indicado que «los derechos y las libertades que lograron con su ejemplo de dignidad son como luces que apreciamos cuando somos conscientes de que hay personas capaces de apagar esa luz».

Sánchez ha estado acompañado en el acto electoral de este martes en Barcelona junto al secretario general del PSC, Salvador Illa, y el cabeza de lista del PSC en el Congreso por Barcelona, Jordi Hereu; la número 2 por la lista de Barcelona, Eva Granados, y el alcalde de la Ciudad Condal, Jordi Hereu. La sorpresa del mitin ha sido la actriz Loles León, que ha pronunciado un discurso antes del president y de Sánchez, y el cantante Joan Manuel Serrat, que ha participado a través de un vídeo emitido en las pantallas del recinto.

Según la organización, al acto han acudido 10.000 personas, contando los socialistas que han podido entrar y los que se han quedado fuera del recinto de la Fira de Barcelona de Montjuic. Muchos de ellos procedían de los diferentes municipios de Barcelona. Tal y como ha podido saber OKDIARIO, algunas agrupaciones han aprovisionado con bocadillos y bebida a los militantes que se han movilizado para llenar el lugar.