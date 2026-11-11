Isabel Pérez: «La huelga general es el último trabajo de los sindicatos para Pedro Sánchez antes de las elecciones»

La portavoz nacional de Agenda España de Vox, Isabel Pérez Moñino, ha calificado de «surrealista» la huelga general celebrada este miércoles y ha acusado a los sindicatos convocantes de actuar al servicio del Gobierno de Pedro Sánchez. «Es el último trabajo para el Gobierno de Pedro Sánchez antes de las elecciones», ha afirmado durante una entrevista en Sevilla, donde se encontraba dentro de su recorrido por el territorio nacional para trasladar las propuestas de Vox.

Pérez Moñino ha cuestionado que las organizaciones sindicales hayan convocado esta movilización a pocas semanas de las elecciones generales, después de años sin protagonizar protestas de esta naturaleza por cuestiones como el acceso a la vivienda o la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. «Han tenido ocho años para manifestarse por la vivienda», ha señalado, antes de acusar a estos sindicatos de defender sus propios privilegios y al Ejecutivo que, a su juicio, los mantiene.

La dirigente de Vox ha asegurado que está «recorriendo España de norte a sur y de este a oeste» para conocer una realidad que, según ha denunciado, no siempre tiene reflejo en algunos medios de comunicación. En ese recorrido, ha descrito un país marcado por «autónomos asfixiados, familias que no llegan a final de mes y trabajadores que pagan impuestos sin recibir unos servicios públicos que funcionen adecuadamente».

Frente a esta situación, ha defendido la necesidad de recuperar el «sentido común» y situar a los españoles en el centro de las decisiones políticas. En este sentido, ha reivindicado las políticas de prioridad nacional que Vox está impulsando en los gobiernos autonómicos en los que participa, entre ellos el de Andalucía.

Precisamente, sobre los próximos presupuestos de la Junta de Andalucía, Pérez Moñino ha celebrado que se haya introducido el debate sobre la prioridad nacional en el acceso a las ayudas públicas y a la vivienda protegida. «Los recursos son limitados y tenemos que priorizar a los que han levantado esta tierra, a los que están trabajando aquí y a los que tienen su familia aquí», ha defendido.

También ha reivindicado el papel de Vox en la reducción del 50% de las subvenciones destinadas a los sindicatos en Andalucía. La portavoz nacional de Agenda España ha considerado que estas organizaciones deberían financiarse mediante las aportaciones de sus afiliados y ha reconocido que su formación aspira a eliminar estas ayudas públicas.

Por último, Pérez Moñino ha situado la inmigración ilegal entre las principales preocupaciones que ha detectado durante su recorrido por España. Ha señalado especialmente a los barrios humildes y trabajadores, donde considera que «las políticas migratorias del PP y del PSOE están generando problemas de convivencia, delincuencia y saturación de los servicios públicos».

La dirigente ha criticado las políticas de fronteras abiertas y las regularizaciones masivas, y ha asegurado que los responsables políticos deberían visitar estos barrios para escuchar a sus vecinos. «Esto es una tremenda injusticia y hay que darle la vuelta», ha concluido, convencida de que Vox podrá revertir estas políticas si obtiene una mayoría suficiente en las próximas elecciones.