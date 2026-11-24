La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) ha obtenido una orden judicial por la cual Shein deberá abonar 100 millones de dólares para cerrar la investigación por prácticas comerciales engañosas cuya apertura trascendió el pasado julio.

La investigación del ente regulador ha determinado que la empresa promocionaba entregas rápidas mientras miles de clientes recibían sus paquetes con días o meses de retraso o, en algunos casos, nunca los recibían. Ante esta situación, Shein habría bloqueado o eliminado las valoraciones negativas de los usuarios sobre sus productos y dejando visibles únicamente las reseñas positivas.

Según medios estadounidenses, un portavoz de la compañía asiática ha asegurado que Shein no ha admitido ninguna responsabilidad y que discrepa de las acusaciones de la Comisión Federal de Comercio. No obstante, como parte del acuerdo, se ha comprometido a no falsear los plazos de entrega ni ocultar las reseñas negativas.

Otro de los motivos de la acusación contra la firma es que ha realizado afirmaciones engañosas sobre su cadena de suministro y el origen de sus materiales: prendas etiquetadas con algodón supuestamente cultivado en Estados Unidos contenían en realidad algodón procedente de China o sin trazabilidad, incumpliendo las normas de transparencia y la legislación estadounidense contra el trabajo forzoso.

Por otra parte, los consumidores afectados por estas prácticas serán indemnizados con fondos recaudados por la Comisión Federal de Comercio, que destinará la multa a reembolsarles el dinero.

Asimismo, las autoridades impondrán mayores controles para que la empresa no pueda repetir las acciones descritas previamente.