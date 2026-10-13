Los Reyes honran a los marroquíes muertos en la invasión que Mohamed VI se ha negado a repatriar, a algunos en plena frontera

Los Reyes Felipe VI y Letizia han visitado esta tarde el cementerio musulmán de Ceuta donde descansan los inmigrantes fallecidos durante la invasión del 30 de julio, cuyos cuerpos Marruecos ha rechazado repatriar, impidiendo que cruzaran la frontera incluso cuando los coches fúnebres con los cuerpos ya se dirigían hacia allí.

Los Reyes realizan una visita histórica a Ceuta. Uno de los momentos más emotivos de la jornada ha sido el acto ecuménico de homenaje que han presidido en el cementerio musulmán de Sidi Embarek, situado en el barrio de Los Rosales. Allí están enterrados alrededor de 90 migrantes que perdieron la vida durante la invasión de los días 30 y 31 de julio, en la entrada masiva desde Marruecos, cuando más de 80.000 personas intentaron alcanzar territorio español a nado o cruzando la frontera.

Sidi Embarek, el cementerio musulmán más antiguo de España

Sidi Embarek es el cementerio musulmán en funcionamiento más antiguo de España. En él se siguen las tradiciones islámicas: los cuerpos se inhumaron envueltos en sudarios, en contacto directo con la tierra y orientados hacia La Meca, sin ataúd. Muchas de las tumbas de las víctimas de julio solo llevan números pintados en negro, porque la mayoría no pudieron ser identificadas. Sólo unos pocos cuerpos (alrededor de nueve) lograron ser reconocidos. Los primeros 18 se sepultaron el 21 de agosto y el resto en los días siguientes, ante el estado de descomposición y la imposibilidad de mantenerlos más tiempo en la morgue.

Marruecos rechazó la repatriación de estos cadáveres. Aun cuando algunas familias reclamaban los restos y se habían completado los trámites, las autoridades marroquíes bloquearon las entregas. Rabat solo reconoció un número muy reducido de fallecidos y condicionó cualquier traslado a exigencias como la entrega de informes forenses completos o a acuerdos más amplios que incluían la devolución de menores. Ante esta negativa, las autoridades ceutíes procedieron a darles una sepultura digna en Sidi Embarek.

El homenaje de los Reyes, acompañados por representantes de las distintas confesiones presentes en la ciudad (cristiana, musulmana, judía e hindú), es un gesto de respeto y humanidad hacia quienes murieron intentando llegar a España y cuyos cuerpos, al no ser aceptados por Marruecos, encontraron su última morada en este camposanto ceutí. La visita forma parte de una jornada de apoyo a Ceuta tras la crisis migratoria y se completará este miércoles con el viaje a Melilla.