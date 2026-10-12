La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha propuesto a los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea un pacto para evitar que los países añadan requisitos y trámites innecesarios a las normas comunitarias, en un momento en el que Bruselas busca reforzar la competitividad del bloque y las regiones europeas reclaman recursos suficientes para afrontar los nuevos desafíos.

La iniciativa, bautizada como ‘Pacto contra la sobrerregulación’, pretende frenar la práctica conocida como gold-plating, por la que los Estados miembro introducen obligaciones nacionales que van más allá de lo exigido por la legislación europea.

Von der Leyen plantea que los gobiernos justifiquen públicamente estos requisitos adicionales y revisen las cargas administrativas existentes para eliminar aquellas que dificulten la actividad empresarial y el funcionamiento del mercado único.

Final de año como fecha límite

La presidenta de la Comisión aspira a que las instituciones europeas y los Veintisiete firmen una declaración conjunta antes de que termine 2026, con el objetivo de avanzar hacia una aplicación más homogénea de las normas comunitarias y reducir los costes burocráticos para las empresas.

Esta apuesta por la simplificación coincide con la celebración de la Semana Europea de las Regiones y Ciudades, inaugurada este lunes en Bruselas, donde 121 territorios participan en tres días de debates y sesiones sobre industria, defensa, transporte, competitividad y agenda urbana.

Durante el encuentro, los representantes regionales han reclamado que las nuevas prioridades europeas vayan acompañadas de una financiación adecuada, especialmente de cara al periodo presupuestario posterior a 2027.

La presidenta del Comité Europeo de las Regiones, Kata Tüttő, ha advertido de que, sin mecanismos de equilibrio y una transición adecuada, las reformas podrían beneficiar a los territorios más fuertes en detrimento de los que cuentan con menos recursos.