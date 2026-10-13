Feijóo: «Vox no es nuestro adversario, nuestro adversario son las políticas de Sánchez y sus socios»

Alberto Núñez Feijóo, candidato del Partido Popular (PP) a las elecciones generales del 29 de noviembre, ha asegurado que Vox no es ni el «enemigo» ni el «adversario» de su formación, sino que son «las políticas» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y las de sus socios comunistas e independentistas las que suponen una prioridad.

Feijóo ha afirmado también que tanto PP como Vox deben ser «respetuosos con la situación», ya que el objetivo común de ambos es llevar a España a un cambio de Gobierno que acabe con Sánchez como presidente. El líder de los populares ha subrayado la «legitimidad democrática total» a Vox, que es la tercera fuerza política de España, y ha pedido ser «respetuoso con los resultados electorales», lo cual lleva a ser «respetuoso y leal» también con la formación que preside Santiago Abascal.

El candidato del PP el 29-N ha recalcado que no se va a confundir de prioridades y que el cambio político en España está «por encima del PP» y «por encima del candidato del PP». En una nueva referencia a Vox, además, Núñez Feijóo ha asegurado que no hay «ni cordón sanitario ni cordón umbilical» ya que estos son «un partido distinto».

Preguntado, en una entrevista en EsRadio, por el objetivo que maneja de cara al 29 de noviembre, Feijóo ha resaltado que quiere «tener los votos suficientes» para el PP y así poder hacer lo que tiene que hacer, hacerlo «bien» y «más rápido». «Cuanta más solidez y cuanto más respaldo parlamentario tenga el Partido Popular, esto será más fácil», ha añadido Alberto Núñez Feijóo, quien ha querido recordar que el PP tiene experiencia de gobierno, mientras que Vox no.

Feijóo revalorizará las pensiones

El líder del PP ha prometido este martes revalorizar las pensiones conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC) si llega al Palacio de la Moncloa y ha dejado claro que no va a cuestionar el sistema público de pensiones «en ningún caso». Además, se ha comprometido a «garantizar» el futuro de las pensiones para los jóvenes.

«Voy a garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones para las gentes que no las han cobrado y que están dudando si las van a poder o no cobrar. Por tanto, primer compromiso. Segundo compromiso, voy a revalorizar las pensiones a la gente que las está cobrando», ha declarado Feijóo, al ser preguntado expresamente si las va a revalorizar, reducir o congelar en caso de gobernar.

Críticas por Ceuta

Feijóo ha asegurado también que Pedro Sánchez debería haber desplegado el Ejército en la frontera para «garantizar la seguridad» de España, después de que se haya conocido que buques de guerra marroquíes entraron en aguas de Ceuta coincidiendo con la invasión de inmigrantes. Además, le ha acusado de no dar explicaciones de este asunto en el Congreso de los Diputados y de «mentir».

El líder del PP ha señalado que en aquel momento, si Marruecos «no aborta esa operación», lo «lógico» habría sido dejarle claro que España iba a desplegar el Ejército en la frontera. «Y por tanto, lo vuelvo a reiterar, el Ejército debería haberse desplegado en la frontera para garantizar la integridad de nuestro país», ha afirmado Feijóo, un día después de que el propio Sánchez admitiera en una charla con los periodistas en el Palacio Real que buques marroquíes entraron en aguas de Ceuta.