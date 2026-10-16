Vicente Vallés en ‘El Hormiguero’ tacha de «trampeo político» el intento de Sánchez de aprobar los ‘decretos Maricarmen’

Vicente Vallés ha sido el invitado estrella este jueves 15 de octubre en El Hormiguero. El periodista acaba de estrenar en Onda Cero Podcast la serie documental Espías: clave secreta, en la que narra con pulso y ritmo de thriller las historias de topos, traiciones y operaciones secretas que marcaron el siglo XX. El periodista podrá hablar de uno de sus temas favoritos, puesto que es experto en novelas de espías y un apasionado de la política internacional.

Con Vallés, director y presentador del informativo diario más visto de la noche (Antena 3 Noticias), Pablo Motos ha charlado además de la intensa actualidad que vive nuestro país en los últimos días con temas como la invasión en Ceuta, la muerte de Maricarmen —la anciana desahuciada de su casa— y sus consecuencias en las próximas elecciones generales.

Vallés y el mundo del espionaje

«Siempre he pensado que los espías son gente que quería ser periodista, pero no ha podido. Tanto los espías como los periodistas nos queremos enterar de cosas que nadie conoce. La diferencia es que cuando un espía conoce algo, solo se lo comunica a personas muy importantes para que tomen decisiones sobre eso, mientras que cuando los periodistas nos enteramos de algo, salimos corriendo a contárselo a todo el mundo», ha comenzado diciendo Vallés sobre su nuevo podcast sobre espionaje. «Yo no sería un buen espía, por eso me dedico a lo que me dedico», ha continuado diciendo el periodista.

Vallés sobre la crisis de la vivienda

Pablo Motos le ha preguntado a su invitado sobre la aprobación de los decretos planteados por el Gobierno, cuestionando si serían lo suficientemente efectivos como para paliar la crisis por las protestas tras el deshaciocio de la vivienda:

Sobre la intención del Gobierno de aprobar los llamados ‘decretos Maricarmen’ en la Diputación Permanente tras ser rechazados en el Congreso, Vallés ha dicho: «Es tan raro como que no ha ocurrido nunca. Todas las legislaturas ha habido aprobación de decretos en la Diputación Permanente, pero nunca de decretos que hayan sido rechazados por el pleno del Congreso dos semanas antes. Estamos ante una novedad que es un cierto trampeo político».

«Si entendemos la solución como algo que va a ocurrir en poco tiempo, no», ha explicado además de decir: «No sé decirte cuál es la solución al problema de la vivienda, sí sé decirte que en un año no se resuelve».

La construcción de más viviendas se presenta, a modo de ver de Vallés, como una de las medidas «ineludibles». Mientras que otras, como topar el precio de los alquileres, no tienen tan claro que vayan a funcionar: «Es muy complicado y los propios economistas discuten sobre cuáles son las medidas más oportunas».

Sea como sea, lo que Vicente Vallés tiene claro es que «hace falta un acuerdo nacional» para abordar la crisis y, efectivamente, caminar en la dirección correcta de la mano.

Sobre las elecciones del 29-N

Es cierto que, si uno lo piensa, llevamos en campaña electoral desde hace un año a sabiendas de que, como muy tarde, tendrían que ser el próximo verano. La sospecha de que se iban a adelantar estaba en el ambiente.

Vicente Vallés tiene claro si le gustaría volver a conducir el debate entre los candidatos en Atresmedia: «Espero que no. No puedo descartar que me caiga en lo alto. Ahora depende de los partidos políticos para que haya debates».

Vallés también ha dicho que: «No hay un fraude en el voto por correo. La gente puede votar tranquilamente tanto en urna como por correo. El resultado del 29-N será el que decidan los españoles y ningún otro».

Vallés ha zanjado diciendo: «Sería necesario que para un problema como este hubiera un acuerdo nacional de todos los partidos, porque un solo partido o un solo Gobierno no podrán resolverlo».

«Esta ha sido la legislatura del muro y de la ley de amnistía», ha dicho Vallés cuando le han preguntado sobre los últimos años de Sánchez en La Moncloa.

