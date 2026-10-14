Vicente Vallés sobre los buques marroquíes en Ceuta: «Y si no se informó sobre eso, queda la duda de si ocurrió algo más»

Vicente Vallés ha puesto en duda la información compartida por el Gobierno sobre el incidente entre buques de guerra españoles y marroquíes en aguas de Ceuta. El presentador de Antena 3 Noticias señaló este martes, 13 de octubre, en el tiempo que, según apunta, había transcurrido sin que los ciudadanos supiesen sobre los hechos.

«Durante 75 días Moncloa ocultó a los ciudadanos el incidente que se produjo entre barcos de guerra marroquíes y españoles en aguas de Ceuta, en pleno asalto a la frontera», dijo Vallés. Con esta declaración, criticó al Gobierno la manera de informar sobre esta confrontación entre los países.

El periodista relacionó lo ocurrido en alta mar con la crisis que ha generado la invasión marroquí en Ceuta. Sus palabras se centraron en la ausencia de explicaciones públicas durante dichos días y en las preguntas que derivan del acontecimiento dos meses y medio después.

La pregunta que se hace Vallés

Después de mencionar los 75 días, el presentador cuestionó si la información del Ejecutivo no esconde otros capítulos desconocidos. «Y si no se informó sobre eso, queda la duda de si ocurrió algo más», insinuó el periodista.

Vallés planteó esa posibilidad como una incógnita derivada del silencio que achaca a Moncloa. A pesar de ello, se trata de una simple hipótesis en la cual no aporta ninguna otra información o prueba de que se produjesen otros episodios no comunicados por el gobierno.

La recriminación, por tanto, encañona a la transparencia del Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez. El presentador criticó que un suceso que involucraba a barcos de guerra de países vecinos no se hubiera comunicado a los ciudadanos en esos más de dos meses.

Un ataque a las aguas españolas

En su declaración, Vallés ubica el lance naval «en pleno asalto a la frontera». No obstante, el fragmento describe las maniobras de los buques, las órdenes que recibieron ni el desenlace final.

La pregunta que queda en el aire es qué información falta por saber. Tras acusar a Moncloa de no comunicar dicho episodio durante 75 días, Vallés reclama con su interrogante una explicación que facilite saber si lo compartido recoge todos los hechos acaecidos en aguas de Ceuta.