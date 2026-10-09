Vicente Vallés, sobre el futuro de Pedro Sánchez: «Si no pude gobernar, un buen resultado del PSOE podría frenar el debate sucesorio del partido»

La campaña electoral para las próximas elecciones generales del 29 de noviembre ya ha comenzado y con ella el debate sobre cuál será el futuro político de España. El periodista y presentador de los informativos de Antena 3 Noticias, Vicente Vallés, expone uno de los interrogantes que vive la actualidad política del país y que se resume en si Pedro Sánchez continuará al frente del PSOE.

La intervención del periodista tuvo lugar en el programa La Mesa de Antena 3, donde ha asegurado que el resultado de los socialistas será determinante para definir la política española tras las elecciones generales del 29-N.

Al mismo tiempo, Vallés afirmaba que el presidente del Gobierno tiene dos objetivos principales. El primero es conseguir los apoyos necesarios para continuar gobernando y el segundo, obtener un resultado electoral sólido para evitar que se abra un debate interno sobre su sucesión. Un escenario que deja la puerta abierta a las diferentes posibilidades del líder socialista.

¿Pedro Sánchez podría seguir al mando?

Vallés señala que ganar las elecciones en número de votos y escaños no garantiza alcanzar de forma directa la Presidencia del Gobierno. En este contexto, destaca que Sánchez consiguió mantenerse en el poder en el año 2023 gracias a los acuerdos parlamentarios y que podría volver a intentarlo si hubiera alguna similitud en los próximos comicios.

Además, el periodista recalca la manera en la que valora las opciones de Pedro Sánchez para continuar en La Moncloa, representando a su partido. «Difícil es, imposible no», detalla. Estas cuatro palabras reflejan que a pesar de las dificultades políticas y las previsiones electorales, el resultado final dependerá de las mayorías que se forman después de la votación.

¿Qué podría ser decisivo para Sánchez?

En el caso de que el PSOE obtuviera un buen resultado dentro de siete semanas, tras el recuento de votos del 29-N, podría significar algo decisivo en su candidatura. De esta forma, Vallés contaba que el resultado socialista será importante para el futuro del partido.

Es decir, si el PSOE obtuviera una gran representación, Sánchez contaría con los argumentos suficientes para defender su continuidad al frente de la formación política y demostrar a esas personas que piden un cambio de representante para su partido que él sigue siendo todavía la mejor opción. El periodista también expresa que no cree que la dimisión forme parte de las intenciones del presidente actualmente.

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El futuro político de Feijóo

Tras llevar a cabo un análisis político de los tiempos en los que vivimos, Vicente Vallés asegura que la situación de Alberto Núñez Feijóo será determinante también en estas próximas elecciones. El periodista califica estos comicios como su última oportunidad posible para llegar al Gobierno y advierte que los sondeos no anticipan el resultado definitivo.

Por lo tanto, con la campaña recién iniciada y las elecciones generales a la vuelta de la esquina, el 29 de noviembre será una fecha clave para ambos líderes. Y en el caso de Pedro Sánchez, mantendrá su iniciativa de continuar como líder del PSOE, aunque será el resultado del 29N el que marcará su futuro dentro del partido.