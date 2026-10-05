Gonzalo Bernardos, economista: «El PSOE de Sánchez tiene una sola prioridad: conservar el poder»

El adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre ha abierto un nuevo escenario político en España y también ha provocado numerosas reacciones. Una de ellas ha sido la del economista Gonzalo Bernardos, que ha puesto el foco en la estrategia del PSOE de Pedro Sánchez y en las razones que, a su juicio, explican la decisión de acudir ahora a las urnas. Bernardos sostiene que el principal objetivo de los socialistas pasa por mantener el poder, una valoración que llega después de que el presidente anunciara oficialmente la disolución de las Cortes.

Bernardos analiza el adelanto

El economista Gonzalo Bernardos ha reaccionado al nuevo escenario político tras el anuncio de Pedro Sánchez de convocar elecciones generales para el 29N. En su mensaje publicado en redes sociales, Gonzalo Bernardos sostiene que el PSOE de Sánchez tiene una prioridad fundamental, que es «conservar el poder». La reflexión del profesor de Economía llega después de una semana marcada por la derrota parlamentaria del Gobierno en los decretos relacionados con la vivienda.

La convocatoria electoral se produce después de que el Congreso rechazara los dos reales decretos impulsados por el Gobierno, una votación en la que PP, Vox y Junts unieron sus votos contra las medidas. El resultado evidenció las dificultades del Gobierno para mantener una mayoría parlamentaria suficiente y llevó a Sánchez a dedicar el fin de semana a valorar si continuar la legislatura o acudir a las urnas. Finalmente, ha optado por la segunda alternativa.

Una campaña marcada por la economía

La economía será otro de los grandes asuntos de la campaña. Gonzalo Bernardos, como economista y profesor universitario, ha centrado buena parte de sus intervenciones públicas en analizar la inflación, el empleo, las pensiones, la vivienda y las decisiones económicas del Gobierno. Precisamente, en los últimos días ya había advertido sobre cómo determinados indicadores económicos pueden influir en el contexto electoral y sobre el denominado «efecto espejismo» relacionado con la evolución de los precios y las pensiones.

Con las elecciones ya convocadas, las palabras de Gonzalo Bernardos se incorporan así al debate previo al 29N. Su afirmación sobre la prioridad del PSOE representa una valoración personal del economista, mientras que la explicación oficial de Sánchez sitúa el adelanto en la necesidad de conseguir un respaldo parlamentario mayor para continuar con sus políticas. El 29 de noviembre serán los ciudadanos quienes determinen con sus votos la nueva composición de las Cortes.