Luis de la Corte, experto en seguridad, defensa e inteligencia: «Marruecos no reconoce la españolidad de Ceuta y Melilla, y no la va a reconocer nunca»

Luis de la Corte, director del área de estudios estratégicos e inteligencia del Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad, analizó en La Linterna de Ángel Expósito los detalles de la crisis de seguridad tras la invasión marroquí de Ceuta. Durante su intervención, el ceutí señaló que el Gobierno ha dado de lado la defensa de la comunidad autónoma.

Una postura diametralmente opuesta a la de Pedro Sánchez el 31 de julio, cuando sostuvo que «se había producido un ataque a la integridad y la soberanía territorial de España». El profesor de Psicología Social en la Universidad Autónoma de Madrid recalcó que, al contrario que el dirigente socialista, la preocupación de los ceutíes, de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y del CNI sigue vigente.

Sin embargo, manifestó que se ha sorprendido satisfactoriamente por las incesantes muestras de apoyo del resto de los españoles. «Desde el principio, una preocupación de los ceutíes era que el ciclo informativo se agotara muy pronto», puntualizó sobre la cobertura de los medios de comunicación.

El papel que juega Marruecos

Con respecto a la entrada masiva y descontrolada y su planificación en la frontera, el experto ha descartado firmemente que la operación fuera un hecho espontáneo agitado simplemente por redes sociales. «Los ceutíes saben perfectamente que nada de lo que ocurra en la frontera de Marruecos puede suceder si Marruecos no quiere que suceda», aseguró de la Corte.

Para reforzar su argumento, el catedrático subrayó que Marruecos ha mostrado su capacidad de cerrar el paso fronterizo a su antojo, poniendo de ejemplo lo que ocurrió el 15 de agosto, cuando «hubo una siguiente convocatoria de movilización para cruzar ilegalmente la frontera de Ceuta de nuevo, y se paró absolutamente ese movimiento».

La vulnerabilidad de España

En cuanto a las relaciones entre España y Marruecos, de la Corte avisó de que la situación ha empeorado con la convocatoria de elecciones. Según su análisis, el país norteafricano ve al Gobierno español en posición de «extrema vulnerabilidad», centrando todos sus esfuerzos en la campaña electoral ante un posible cambio de mando.

«Hubo un gran fallo político al no dar la importancia que tenían a los análisis de inteligencia y al reaccionar tarde»

En relación con la reputación exterior de los servicios de inteligencia españoles, el experto reveló que las decisiones políticas del ejecutivo han perjudicado la imagen de España. Criticó que Pedro Sánchez insinuase en televisión que el Centro Nacional de Inteligencia no era «suficientemente sofisticado». El especialista ratificó que «hubo un gran fallo político al no dar la importancia que tenían a los análisis de inteligencia y al reaccionar tarde», rechazando cualquier error operacional por parte de los servicios secretos.

Preparación ante futuros ataques

El director de inteligencia ha insistido en modificar el patrón de la política exterior con Marruecos y sugirió reforzar la defensa de la frontera. De la Corte acentuó la importancia de preparar a la opinión pública ante un escenario adverso, resaltando la necesidad de reconocer el carácter incierto de la relación bilateral.

«Marruecos no reconoce la españolidad de Ceuta y Melilla, y no la va a reconocer nunca»

En consecuencia, ha prevenido que, aunque sea un país con el que hay que colaborar en ciertos sectores, también es capaz de llevar a cabo ataques debido a sus pretensiones expansionistas. Por esta razón, el profesor ha hecho hincapié en que «Marruecos no reconoce la españolidad de Ceuta y Melilla, y no la va a reconocer nunca», haciendo un llamamiento a prevenir invasiones futuras orientadas a desestabilizar la soberanía española sobre las ciudades autónomas.